耗資420億升級掃描設備！英國希斯洛機場取消100ml液體限制，旅客安檢不再需要拿出電腦

英國最大的門戶希斯洛國際機場（Heathrow airport）近日宣佈大改變，隨著航廈新引進的高科技CT掃描儀全數裝設完畢，未來旅客通過安檢時，不再需要將液體分裝至100毫升小容器，旅客也不必再大費周章拿出筆電等電子產品，可以留在背包直接通關。

BBC報導，希斯洛機場此次投入高達10億英鎊（約新台幣427.3億元）預算，進行全面安檢大升級，成為全球極少數全面使用此設備的大型機場。新式CT掃描儀，能快速生成精細的行李內部3D影像，海關與安全人員不再需要旅客「打開包包」，就能準確辨識內容物是什麼。

廣告 廣告

這項改變，也意味著透過希斯洛機場入境英國或轉機的旅客，不再需要使用傳統的透明塑膠拉鍊袋，而過去最惱人的小型液體容器限制，也被放寬至2公升。希斯洛機場官方向媒體表示，這套設備每小時能服務數千名旅客，顯著提升通關效率，又能同時維持極高的安檢標準。

一波三折的升級之路

回顧希斯洛「安檢升級」過程，其實並沒有想像的順利。英國前首相強生（Boris Johnson）早在2019年就承諾，要在2022年底之前、廢除機場100毫升液體限制，但隨後因疫情衝擊，導致改革進度大幅落後。

英國倫敦希斯洛國際機場（AP）

英國2022年底宣布，要求境內各大機場，必須在2024年6月前完成CT掃描儀安裝工程，當時的交通大臣哈波（Mark Harper）曾豪氣宣稱，「小瓶裝乳液的時代即將終結！」然而，由於希斯洛屬於大型機場，安裝工程多次被延宕，直到2026年初才正式全面上路。期間甚至一度發生政策被推翻，導致部分已放寬限制的小型機場，又被要求回溯重啟100毫升規則，引發機場管理方強烈不滿。

希斯洛機場執行長湯瑪斯（Thomas Woldbye）表示，這項耗資10億英鎊的升級計畫，就是為了讓旅客減少安檢準備時間，使你有更多精力能投入在享受旅途。

更多風傳媒報導

