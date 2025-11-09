「耗4個月！」 周華健演唱會難退票 歌迷：欺負人

S小姐為了幫助位於東南亞的親友購買周華健於11月底在高雄的演唱會門票，因實名制需求，後來想將票轉名給外國友人。 S小姐在6月30日購票當天即透過電子郵件聯繫票務公司拓元，希望更改票券上的姓名。

投訴人Ｓ小姐（圖／TVBS資料畫面）

S小姐曾嘗試透過電話聯繫拓元超過30次及發送多達八九封電子郵件，但始終無法成功聯繫到拓元。 到了7月20日，S小姐決定申請退票，但三天後拓元回應稱不可退票。 S小姐於8月初申請消保官介入調解，但過程冗長，首次調解於9月11日進行，未達成共識。 第二次調解會於10月9日舉行，但拓元未出席。

訂票須知（圖／翻攝拓元）

拓元的官方網站在「退票須知」中明確指出，訂單成立後不提供修改入場者的證件姓名，且若姓名填寫有誤，需於購票後三日內辦理退票，退票需5個工作天，退款則需約20天。 S小姐及其親友認為拓元的回應及處理速度遠超過網站上所列的時間要求，對此感到不滿。 截至文章截稿前，記者多次致電拓元詢問此事，但拓元未給予任何回應。

