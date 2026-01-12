耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險

記者鄭玉如／台北報導

膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，卻都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。

陳冠任在節目《健康e起聊》表示，總膽固醇由好膽固醇（HDL）、壞膽固醇（LDL）與三酸甘油脂構成，總膽固醇升高時，不必過度恐慌，需結合整體血脂比例與生活習慣，當血管壁堆積過多壞膽固醇，長期下來恐造成鈣化，進而增加心肌梗塞、腦中風及猝死等心血管疾病風險。

耳垂冒摺痕、黃斑瘤、頭暈！小心血脂飆升

陳冠任提醒，若出現「耳垂有摺痕（又稱「法蘭克徵象（Frank's sign）」）、眼睛黃斑瘤、頭暈、頭脹或頸部不適」，這些徵兆並非絕對是心血管疾病，而是提醒民眾可以進一步檢查，建議至心臟科或新陳代謝科做相關檢測，以了解自身健康狀況。

廣告 廣告

陳冠任指出，大多數人可透過飲食調整與規律運動有效控制血脂，維持好膽固醇比例，但若經過生活方式調整仍無法達標，再考慮藥物治療，切勿自行過度焦慮或自行服藥。

眼皮黃斑別只醫美！恐是高膽固醇求救訊號

另外，眼睛黃斑瘤經常被忽略，許多人發現黃色瘤後，第一反應往往是求助醫美。振興醫院提到，眼皮上出現黃色斑塊，稱為「黃色瘤」，它是身體脂質代謝異常的求救訊號，通常出現於單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊，成因為血液中的膽固醇過高，特別是壞膽固醇，滲透到皮膚真皮層所形成的脂肪堆積，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，沒有調整血脂，復發率極高。

更多三立新聞網報導

喝一碗等於吃便當！「這甜湯」熱量奪冠 營養師揭密：它不是豆類

菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶

健身工廠驚見「神祕孔洞」！女會員憂被偷拍 業者急澄清誤會大了

獨家直擊／他來了！好市多全球大BOSS現身台中 網：看地簽約？官方回應

