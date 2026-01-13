耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！

血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。

耳垂摺痕又稱「法蘭克徵象」，建議至心臟科或新陳代謝科做相關檢測，以了解自身健康狀況。 （示意圖／Pexels）

陳冠任在節目《健康e起聊》中說明，總膽固醇由好膽固醇、壞膽固醇與三酸甘油脂構成，當總膽固醇升高時不必過度恐慌，需結合整體血脂比例與生活習慣來評估。他強調，關鍵在於好膽固醇與壞膽固醇的比例，血管壁若堆積過多壞膽固醇，長期下來恐造成鈣化，進而增加心肌梗塞、腦中風及猝死等心血管疾病風險。

廣告 廣告

膽固醇過高通常沒有明顯症狀，容易被忽略，有些人高膽固醇數年卻都不自知。陳冠任指出，若出現「耳垂有摺痕」、「眼睛黃斑瘤」、「頭暈、頭脹或頸部不適」等狀況，這些徵兆並非絕對是心血管疾病，而是提醒民眾可以進一步檢查。其中耳垂摺痕又稱「法蘭克徵象」，建議至心臟科或新陳代謝科做相關檢測，以了解自身健康狀況。

多數人可透過飲食調整與規律運動有效控制血脂，維持好膽固醇比例，但若經過生活方式調整仍無法達標，再考慮藥物治療。 （示意圖／Pixabay）

陳冠任表示，大多數人可透過飲食調整與規律運動有效控制血脂，維持好膽固醇比例，但若經過生活方式調整仍無法達標，再考慮藥物治療，切勿自行過度焦慮或自行服藥。

振興醫院提到，眼皮上出現黃色斑塊稱為「黃色瘤」，它是身體脂質代謝異常的求救訊號，通常出現於單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。成因為血液中的膽固醇過高，特別是壞膽固醇，滲透到皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。許多人發現黃色瘤後第一反應往往是求助醫美，但若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，沒有調整血脂，復發率極高。

延伸閱讀

三酸甘油酯飆30倍！30歲女大餐後急性胰臟炎「2天就病逝」

陳佩琪參選2026？柯文哲鬆口：她不參選僅助選

44歲男長期血便當痔瘡 檢查驚見3公分大腸腫瘤慘罹癌