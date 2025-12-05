耳垢出現「2顏色」恐發炎！別再亂挖了 醫示警：小心耳膜受損

記者鄭玉如／台北報導

耳鼻喉科醫師張益豪分享四種耳垢型態，若呈現黃綠或暗紅色，多半是因亂掏耳道受傷所致。（示意圖／PIXABAY）

耳垢也能反映健康！耳鼻喉科醫師張益豪指出，常見的耳垢分為四種，分別是濕型、乾型、感染型及帶血型。若耳垢呈現黃綠色或暗紅色，多半是因為亂掏耳朵造成耳道受傷。一般來說，耳垢不需要特別清理，只要透過咀嚼等下頜肌肉運動，耳垢就能自然排出。

張益豪在節目《健康e起聊》分享4種耳垢型態，首先是「濕型耳垢」，呈現黃色、黏稠成團，常見於容易流汗的人，耳屎容易黏在耳道，因此洗澡時要注意，避免水流進耳朵，再來是「乾型耳垢」，呈現灰白色、多片狀，通常只要活動就會掉出來。

廣告 廣告

第三種「感染耳垢」，黃綠色呈現濃稠狀，多半是外耳道發炎，有些是耳膜感染，如中耳炎，破損流出膿，最後是「耳垢帶血」，黑、深紅色，大多是出血造成的血塊，耳膜、外耳道受損發炎所致，多數是亂掏耳朵造成受傷，建議民眾不要自行挖耳朵。

張益豪也曾在臉書指出，耳垢是耳道皮膚的分泌物、脫落體、外界髒污的混合物，功能是保護耳朵，防止灰塵、細菌等進入耳朵深處。在一般情況下，不需要特別清潔耳垢，日常咀嚼等活動過程中，只要有肌肉牽拉，耳垢就會自行脫落並掉出。

更多三立新聞網報導

天生會賺也會存！3星座是理財高手 第一名投資快狠準

泡湯後秒親熱！恐釀心血管意外、虛脫 醫揭4大泡溫泉危機

比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒

入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷

