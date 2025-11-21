「耳朵冒黑斑」竟是大腸癌？醫師感嘆：第三期了





身體健康異常真的要多注意！有些出現異狀的地方甚至還有可能是癌症警訊！有中醫師分享罕見病例，他在義診時發現長期失眠的患者耳朵上，出現「焦黑色斑點」，加上患者合併腸胃腹瀉問題，勸其進一步檢查後，大嘆竟是「大腸癌第三期」！

「耳朵發黑」竟是大腸癌？

吳宏乾中醫師在《祝你健康》節目透露，他在例行檢查患者耳朵是否有失眠徵兆的時候，意外發現耳廓大腸區域出現「焦黑色斑點」，且詢問患者得知還有「嚴重腹瀉」、「排便帶血及黏液」的症狀，警覺不對，希望對方一定要在三天內趕快做檢查，患者最後竟確診大腸癌第三期，所幸及早診治。

吳宏乾中醫師義診看出患者有大腸癌危機。圖片來源：Youtube@《祝你健康》

臉頰黑色斑塊也要注意

吳宏乾醫師指出「健康皮膚應呈現粉色」，除了上述耳朵異狀，臉頰也對應大腸區域，若出現黑色斑塊，同樣需保持警覺心，最好也檢查確認。吳醫師同時也提供有便秘問題的大腸癌患者舒緩方式：可運用刮痧板按摩腿部「足三里、上巨虛、下巨虛」，三個穴道剛好治療胃、大腸、小腸，上往下刮至呈現粉色即可，不要刮太久以防破皮（一般針灸會針這三個地方），對通便和改善腸道健康有幫助。

吳宏乾中醫師說明「刮痧板按摩腿部三個穴道」可改善腸道健康。圖片來源：Youtube@《祝你健康》

