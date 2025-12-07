耳朵嗡嗡嗡，你是哪一種耳鳴？
本文摘自<常春月刊>513期
文 畢翠絲
日常生活中，許多人都有過「突然一陣天旋地轉」的經驗。有的人覺得像坐上旋轉木馬，有的人則覺得頭重重、昏昏沉沉、眼前一片黑。引起耳鳴、暈眩的原因眾多，並非所有的暈眩都與耳朵有關，若只是昏昏沉沉、頭重重，或眼前一片黑，這類情況多半與血壓、貧血或中樞神經循環有關。
本文討論的是耳朵毛病所引起的耳鳴、暈眩，常見的有：梅尼爾氏症、突發性耳聾、慢性中耳炎、內耳炎、良性陣發性姿勢性暈眩等，在症狀上各有何差異？
梅尼爾氏症
耳鼻喉醫師張進芳表示，內耳中有一個非常精細的平衡系統，靠著淋巴液的流動來維持身體姿勢的穩定。當內耳的水分過多或鹽分比例失衡，就可能造成一種反覆發作的疾病「梅尼爾氏症」。
患者會感覺耳朵悶塞、對外界噪音特別敏感，並出現劇烈的旋轉性眩暈；發作時，常伴隨耳鳴、聽力變化、甚至嘔吐。暈眩持續時間可能從數十分鐘到數小時不等，有時整天都在暈。
梅尼爾氏症與體內水分調節有關，過鹹飲食、壓力、睡眠不足或荷爾蒙變化，都可能讓內耳的液體平衡被破壞，引起暈眩發作。要注意的是，在眩暈發作期間，避免做會使自己更暈的事情，例如突然移動、看強光、看電視或閱讀，嘗試將注意力集中在不會動的物體上。
突發性耳聾
有些人可能早上醒來，突然覺得某一邊的耳朵變得沉重，或出現明顯的尖銳聲，一直持續不消失，這種情況有可能是突發性耳聾的徵兆。有時候症狀不明顯，只是兩邊耳朵的聽力有些差異，還會伴隨輕微頭暈、走路有點晃、不太穩，但不至於劇烈旋轉。
張進芳指出，突發性耳聾造成的病因繁多，主因是「聽神經急性受損」。發作時只是一側耳朵有持續性的耳鳴聲，神經若受損超過 70 分貝的程度，就容易伴隨暈眩。
患者感到最主要的困擾為一側耳朵的耳阻塞感、感覺兩耳聽到聲音似乎有些差距。常見誘因包括精神壓力、焦慮，熬夜與睡眠不足，血液循環不良或病毒感染。
由於突發性耳聾是聽神經的傷害，神經傷害的治療有時間的急迫性，越早開始治療，並搭配充分的休息、避免噪音的傷害，通常可以讓神經修復。發作一週內治療，效果最佳，兩週內仍有機會改善，超過三週，神經可能永久受損，一旦發現單側聽力突然下降、伴隨耳鳴或頭暈，應立即就醫。
慢性中耳炎
中耳炎是耳鼻喉科中非常常見的疾病，小朋友更為普遍。許多家長以為「只是感冒引起耳悶、耳痛」，若發炎時間拖得太久，可能就會演變為慢性中耳炎，造成聽力受損，甚至影響平衡功能，引發暈眩。
小朋友特別容易得中耳炎的主要原因，在於小朋友的耳咽管功能尚未成熟。耳咽管是連接鼻腔與中耳的小管道，負責調節耳內壓力與排出的分泌物；由於兒童的耳咽管較短、位置較水平，加上感冒或過敏時，常有鼻涕倒流、鼻塞等問題，就容易讓鼻腔的病毒與細菌進入中耳，引發發炎。
小朋友若本身有過敏性鼻炎、鼻涕倒流或常感冒的情況，中耳積液的風險更高，當中耳排水功能不良，液體積在耳朵裡形成「中耳積水」，久而久之，就可能導致慢性發炎。
若發炎時間超過兩個月仍未改善，或反覆發作，就屬於慢性中耳炎。這時耳內液體長期存在，等於鼓膜和聽小骨「長時間泡在水裡」，加上可能有細菌持續感染，會造成鼓膜彈性下降、聽小骨活動受限，聽力逐漸下降，耳悶、耳鳴、平衡感變差，中耳與內耳之間相通，若發炎波及到前庭系統，就可能引起頭暈或走路不穩的現象。
內耳炎（前庭神經炎）
前庭神經炎是一種源自於內耳平衡系統的疾病，常在感冒或病毒感染後發生。人體維持平衡的能力，主要來自內耳的精密構造。內耳中包含前庭與三半規管，負責感受身體的運動、頭部的方向變化與空間姿勢，這些感覺訊號會透過前庭神經傳送到大腦，幫助我們隨時修正身體姿勢、保持穩定。
前庭神經炎多半與病毒感染有關。常見情況是患者在感冒後沒有充分休息或治療，加上抵抗力差、體內水分不足，病毒就可能入侵耳朵的聽神經。受損的神經會引發嚴重的眩暈、頭暈、噁心、嘔吐，甚至出現走路困難的情況，而且這些症狀可能持續好幾天，許多患者甚至需要住院治療。
常見症狀有：
◎劇烈的旋轉性眩暈：感覺周圍環境在快速旋轉，即使閉上眼也無法停止。
◎噁心、嘔吐：由於平衡系統混亂，會誘發嘔吐反射。
◎行走困難：站立不穩，走路容易歪向一側。
◎有些患者伴隨耳悶或輕微耳鳴。
良性陣發性姿勢性眩暈（耳石脫落症）
有些民眾在起床、低頭、轉頭或側睡時，突然感到一陣天旋地轉，但幾十秒後又恢復正常，這種情況很可能就是俗稱的「耳石脫落症」，學名為「良性陣發性姿勢性眩暈」。
內耳中，存在一個負責平衡感的系統，包括前庭與三半規管。在前庭的「耳石器」上，附著著許多微小的碳酸鈣結晶，這些結晶就稱為「耳石」。耳石平時穩定地附著在內膜上，當身體姿勢改變時，耳石會隨著動作輕微移動，是維持平衡的重要感測器。
當耳石因外力撞擊、退化老化、營養不足或長期姿勢固定而脫落時，耳石可能會掉進三半規管內，干擾內耳淋巴液的流動，使神經接收到錯誤的旋轉訊號，造成突發的眩暈。
耳石脫落造成的眩暈有明顯特徵：
◎與姿勢變化有關：轉頭、仰頭、低頭或側睡時會突然暈。
◎發作時間短暫：通常持續數秒到一分鐘左右，停下動作後就會緩解。
◎反覆出現：一整天中可能多次出現暈眩發作，尤其在早晨起床或翻身時。
暈眩常在「變換姿勢」時出現：如起床、轉頭、低頭或側睡，每次發作時間短，通常不到一分鐘，眩暈發作時間雖短暫，卻會重複出現。
張進芳提醒，若出現長期耳鳴、耳悶脹感、聽力明顯下降，或眩暈情況頻繁、時間延長、伴隨嘔吐無法站立，應立即就醫。這些症狀可能不只是單純的耳石脫落，也有可能是突發性耳聾或梅尼爾氏症等聽覺系統疾病，若延誤治療，恐導致永久性聽力損傷。
舒緩耳鳴4方法
耳鳴與眩暈可能時好時壞，有時甚至干擾到工作與睡眠。除了醫療協助，日常生活中也有許多簡單的小調整，能減輕不適感，張進芳提供4項實用方法。
❶避免噪音
當身體出現耳鳴或眩暈時，往往表示「聽神經」或「前庭神經」處於受損或不穩定的狀態。這時若長時間處在噪音環境中，例如開車聽大音量音樂、在工地或演唱會等高分貝場所停留太久，會讓聽神經承受額外的壓力，就會進一步惡化耳鳴與頭暈。
建議做法：出門時若環境嘈雜，可配戴耳塞或降噪耳機。減少長時間使用耳機，尤其避免大音量；保持安靜環境，有助於聽覺神經的修復與穩定。
❷降低壓力
壓力是耳鳴與眩暈的隱形推手之一。身體與心理的壓力都會使自律神經系統失去平衡，導致血流循環變差，神經調節能力下降。這時候，耳鳴聲會變得更明顯，眩暈感也可能更頻繁或更強烈。
建議做法：維持規律作息與飲食，避免過度疲勞。每天給自己一段放鬆時間，面對壓力時，不妨尋求心理諮商或與信任的朋友傾訴。當身體處於放鬆狀態，自律神經平衡恢復，耳鳴與頭暈自然會減輕許多。
❸睡眠充足
良好的睡眠是神經系統最好的修復時機。當人長期睡眠不足或常熬夜，神經得不到充分休息，聽神經與前庭神經的穩定性都會下降，導致耳鳴聲加劇、眩暈頻率增加。
建議做法：每晚維持 7～8 小時的睡眠，睡前避免滑手機或喝含咖啡因的飲品。若有失眠問題，可嘗試放鬆訓練或聽輕音樂、泡腳。
❹補充水分
內耳的平衡功能與「體內水分」有密切關係。當身體缺水或鹽分攝取過高時，內耳淋巴液的濃度會改變，導致平衡訊號失調，出現頭暈、耳悶或耳鳴等症狀。保持適當的水分攝取，能幫助血液循環與神經穩定，是改善眩暈的重要關鍵。
建議做法：每天至少攝取1500～2000 毫升水分，少喝含糖飲料與酒精，避免體液濃縮。若有高鹽飲食習慣，可逐步減鹽，可能減少內耳壓力。
（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
