「耳朵悶」求診人數突然暴增！ 全是瘦瘦針快速減重後遺症 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

近年「瘦瘦針」風潮席捲全球，但快速減重的背後，小心併發症也不少！新光醫院耳鼻喉頭頸外科觀察，近來門診就發現迅速減重的民眾求診抱怨「耳朵好像悶悶的」、「一直聽到自己呼吸的聲音」，仔細檢查確認全是瘦太快惹的禍，因為黏膜跟脂肪厚度不足，引發「耳咽管開放」的問題。

瘦太快反受罪！新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師郭又瑄指出，這一群減重成功的民眾，清一色抱怨「耳朵好像悶悶的、但又不太像搭飛機時那種悶塞感…」、「一直聽到自己呼吸的聲音，講話也一直有回音…」及「但不會痛，耳朵也沒有流出分泌物」，沒有太嚴重，但就是很困擾， 診治後確認是耳咽管功能出了問題。

耳咽管（eustachian tube）是中耳與鼻咽部之間的連接通道，在正常情況之下，耳咽管是閉合的，只有在吞嚥時會暫時的打開。

郭又瑄強調，不要小看耳咽管，其功能很重要，打開瞬間會平衡耳內的壓力，唯有中耳跟外耳平衡狀態，聲音才傳得進耳朵裡面；且它能預防感染，一方面排出分泌物，另一方面又能預防病菌逆流。

郭又瑄說，耳咽管太塞或太通都不行，太塞就會耳咽管阻塞，太通則有耳咽管開放的問題。阻塞時，常見是感冒、鼻過敏厲害一點時，耳朵好像悶住了，稍微捏著鼻子吹氣才會開，甚至時間久一點，變成中耳炎或中耳積水，進一步影響到聽力，但治療單純，只要解決背後問題就會痊癒。

棘手的是耳咽管開放！郭又瑄表示，正常時耳咽管開口應有足夠厚度的黏膜跟脂肪來做閉合的動作，但當體重迅速下降時，身體處於相對缺水狀態，重要的二個支柱瞬間垮台，變得較薄，自然無法閉合；其他常見原因還包括年紀、荷爾蒙變化等。

郭又瑄說，治療部分，多會請病人回去好好洗鼻子，保養鼻咽功能，注意水份攝取，並減慢減重的速度，通常這樣保守治療下，症狀可以改善很多，萬一沒有改善，就需要手術治療，額外填充、注射玻尿酸、膠原蛋白或自體脂肪，國際期刊已證明方法有效且安全。

照片來源：示意照

