耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。
吳宏乾在節目《祝你健康》中表示，當時他在義診時，一名長期失眠的患者前來求診。他例行檢查患者耳朵是否有失眠徵兆時，意外發現對方耳廓大腸區域出現焦黑色斑點。進一步詢問後得知，患者有嚴重腹瀉、排便帶血及黏液等症狀，因此建議患者盡快到醫院檢查，最終確診為第三期大腸癌。
「健康的皮膚應該呈現粉色。」吳宏乾指出，除了耳朵外，臉頰若出現焦黑色斑塊，該部位也對應大腸區域，同樣需要警惕並盡快檢查。他提到，大腸癌患者多有便秘問題，保持通便十分重要。平時可使用刮痧板按摩「足三里、上巨虛、下巨虛」三個穴道，由上往下刮至呈現粉色即可，有助於改善腸道健康。
胃腸肝膽科醫師錢政弘曾表示，隨著現代生活型態和飲食習慣改變，大腸癌有年輕化趨勢，指的是50歲以下就罹患腸癌的情況增加。他解釋，年輕人接觸較多含糖飲料和甜食，不僅容易造成肥胖問題，罹患大腸癌的機率也會隨之提高。
醫師建議，民眾若有家族史或出現腸胃不適、排便不順等症狀，應及早到醫院進行大腸鏡檢查，儘早發現問題。尤其當身體出現異常訊號時，不應輕忽，及時就醫檢查才能把握治療黃金期。
