耳朵痛不一定是發炎！醫師點名3原因：恐與癌症有關

不少人出現耳朵疼痛的症狀，第一時間會以為是中耳炎，但耳鼻喉科醫師陳亮宇提醒，耳朵痛不一定是耳朵本身出問題，還可能與顳顎關節、扁桃腺，甚至鼻咽癌有關。其中，鼻咽癌因位置隱蔽，早期症狀不明顯，因此大多數病人確診時，癌症已是第三、四期，不可輕忽。

陳亮宇在臉書粉專分享，第一種常被忽略的病症是「顳顎關節炎」。若長期壓力大、睡覺磨牙，或習慣咀嚼較硬的食物，都可能讓顳顎關節發炎，疼痛感也可能延伸到耳朵，讓人誤以為是耳疾。

第二種則是「扁桃腺發炎」。陳亮宇說明，耳朵與扁桃腺共用同一條神經，因此當喉嚨或扁桃腺發炎時，疼痛可能轉移至耳部，造成耳朵不適，但實際問題並不在耳朵本身。

第三種需要警覺的是「鼻咽癌」。由於腫瘤可能影響耳咽管通暢，導致中耳積水，進而出現耳悶、耳脹或耳朵疼痛等情況。陳亮宇提醒，一旦耳朵持續不適，應盡早就醫檢查，避免耽誤黃金治療時間。

此外，根據台灣癌症基金會資料指出，鼻咽癌常見症狀還包括頸部淋巴腺腫大、頭頸部疼痛、反覆鼻血或痰中帶血、鼻塞或膿性鼻漏、顱神經麻痺，以及聽力下降、耳鳴等情形，若出現相關症狀，建議及早就醫評估。

