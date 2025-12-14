耳朵痛恐罹癌了！醫揭「3大疾病」：不一定是發炎

記者鄭玉如／台北報導

有時耳朵痛，不一定是耳朵出問題。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享3個耳朵疼痛的原因，分別是「顳顎關節炎、鼻咽癌、扁桃腺發炎」。其中鼻咽癌因為位置的關係，早期診斷並不容易，症狀也不具特異性，因此大多數病人診斷時，腫瘤已是第三、四期。

陳亮宇在臉書粉專提到，3種耳朵痛不是耳朵的原因，首先是「顳顎關節炎」，壓力大、睡覺會磨牙、喜歡吃硬的食物，會讓顳顎關節發炎，進一步導致耳朵痛；還有「扁桃腺發炎」，因為耳朵跟扁桃腺的神經是同一條，因此喉嚨發炎時，疼痛可能「轉移」至耳朵。

最後是「鼻咽癌」，鼻咽癌影響耳咽管通暢度，造成中耳積水，出現耳悶、耳脹、耳朵痛等症狀。一旦感覺到耳朵不適，建議趕緊到醫院做檢查，以免錯過黃金治療時間。

另外，根據《台灣癌症基金會》資料顯示，鼻咽癌六大症狀是「頸部淋巴腺腫大，通常不痛，有時會變大或縮小」、「頭頸部區域的疼痛」、「口鼻部出血，晨起第一口痰有血及反覆性流鼻血」、「鼻或鼻咽症狀，如鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏」、「耳部症狀如聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感」、「神經症狀，包括鼻咽癌物侵入顱內造成顱神經麻痺，產生複視等」。

