耳朵痛竟跟癌症有關？醫：壓力大、單邊耳鳴更要留心

當民眾出現耳朵痛的症狀時，問題不見得出在耳朵本身，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，背後可能潛藏3大元凶，其中甚至包含癌症的前兆。他提醒，若伴隨「熬夜壓力大」或「單邊耳鳴」等症狀，更需要特別留意。

有時感覺耳朵深處刺痛、悶悶的，許多人直覺認為是耳屎太多所致。然而實際上，造成耳朵疼痛的原因可能與耳朵無關。 （示意圖／Pexels）

陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師/陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片說明，現代人生活壓力大，有時會感覺耳朵深處刺痛、悶悶的，許多人直覺認為是耳屎太多所致。然而實際上，造成耳朵疼痛的原因可能與耳朵無關。

他分析，第一個可能原因是顳顎關節炎。當民眾因壓力大導致睡覺時磨牙，或是喜歡吃硬的食物，都會造成顳顎關節炎，進而引發耳朵痛。第二個原因則是鼻咽癌，因為鼻咽癌會影響耳咽管道通暢度，造成中耳積水，讓患者出現耳悶、耳脹、耳朵痛等症狀。第三個原因是扁桃腺發炎，由於耳朵與扁桃腺的神經是同一條，因此喉嚨痛也會引起耳朵痛。

壓力大導致睡覺時磨牙，或是喜歡吃硬的食物，都會造成顳顎關節炎，進而引發耳朵痛。 （示意圖／Pexels）

陳亮宇曾在臉書表示，顳顎關節炎在臨床門診中，最常被病人誤以為是耳朵本身發炎引起的耳朵痛，這種疾病在一開始時徵兆並不明顯。他解釋，顳顎關節屬於咀嚼系統的一部分，位置正好在人體的外耳道前方，除了關節本身以外也包含周邊肌肉。

一旦顳顎關節發炎時，不僅會在耳前方出現疼痛，有時還會延伸到頭部、臉部、脖子等處，另外有些人會有耳悶或是耳鳴症狀。他指出，造成顳顎關節發炎的主要原因包括:牙齒咬合不正、過度只使用某一側咬嚼東西、睡覺磨牙、喜歡吃質地堅硬的食物，以及因壓力情緒不自覺咬緊牙關等因素所致。

