耳朵痛脹、狂流膿 他慢性中耳炎竟釀「膽脂瘤侵蝕顱底」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

有慢性中耳炎千萬別輕忽！75歲的張先生右耳曾罹患慢性中耳炎並合併耳聾，近日更出現耳痛、耳脹並伴隨膿性分泌物，在診所治療一陣子卻未見改善，轉至醫院發現，不但外耳道嚴重紅腫狹窄，內部也堆積大量碎屑及膿液，進一步檢查確認為慢性中耳炎併發膽脂瘤，且病灶已侵蝕顱底骨質，需安排住院治療。

張先生一開始進行局部清理及藥物治療之後，症狀仍未明顯改善，後續更出現右側顏面神經麻痺，最終才經由顳骨電腦斷層檢查確認禍首。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯表示，張先生住院先後接受抗生素及局部治療控制感染，並經歷鼓室重建術、乳突鑿開術清除膽脂瘤病灶及修補耳膜、外耳道成形術及顱底缺損修補，這才恢復良好，顏面神經功能也完全恢復。

耳朵構造可簡單分為外耳、中耳和內耳，外耳包括耳廓與外耳道，是收集聲音的管道；中耳位於耳膜內側，內有聽小骨，負責把聲音傳到內耳；內耳則是平衡與聽覺的感覺器官。

鄭靜雯說，膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，可分為先天性與後天性。先天性多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致；後天性則是上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。

後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症。鄭靜雯指出，因慢性中耳炎為長期或反覆的中耳發炎，導致鼓膜穿孔無法自癒，形成持續性的感染通道，也容易導致扁平上皮經耳膜穿孔進入中耳腔，形成膽脂瘤。據統計，膽脂瘤約占慢性中耳炎手術案例的10%。此外，鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童及耳咽管功能不佳者，也是膽脂瘤的高風險族群。

鄭靜雯提醒，由於膽脂瘤多發生在中耳或接近顱底的位置，一旦形成，可能影響聽力與神經功能，其分泌物亦容易滋生細菌，導致反覆感染；若未及時治療，可能引發暈眩，甚至因鄰近顱內而造成腦膜炎、腦炎或腦膿瘍。目前，手術切除是膽脂瘤根治的唯一方法，依病灶大小、位置，可以採耳內微創、耳前或耳後切開術，徹底清除膽脂瘤並重建受損結構。

鄭靜雯強調，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳脹疼痛等症狀，應立即就醫。而過度或不當的挖耳、清潔方式，可能造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。

