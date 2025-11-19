耳朵聽不到，就用心傾聽！「小耳醫師」守護偏鄉長輩22年，獲醫界奧斯卡卻說：只做我覺得對的事





「我要找小耳醫師看病！」一些住在南彰化偏鄉的阿公、阿嬤，來到彰化醫院服務台常指名要掛「小耳醫師」門診。而所謂的「小耳醫師」，指的正是骨科醫師王守吉，他是天生小耳症患者，雖然左耳因此喪失聽力，但他靠著右耳傾聽，贏得病人信任，今年獲得有「醫界奧斯卡」之稱的衛福部資深典範醫師獎。

56歲的王守吉出身不算富裕，但父母從來沒讓他們餓過，只要求孩子們盡本分讀好書，而他受醫師舅舅影響走上外科之路，先在中國醫大附設醫院任職8年，接著來到彰化醫院擔任骨科醫師22年至今。

拒絕過度醫療，不要病人多花一分錢

王守吉曾接受《國家文化記憶庫》採訪，提到當年誤打誤撞來到彰化醫院，「這個醫院視野很好、空氣很好，旁邊就一塊田，其他什麼都沒有，什麼都是新的…後來才知道這個地方醫療資源蠻貧乏的，但可以服務不同的群眾，盡我們的本分。」

他笑稱自己不強求、很隨性，「我看很多人汲汲營營很久，其實到最後還是一無所獲。」或許也是因為這樣，他的醫療處置向來以病人為中心，也因此獲得病人信任。

王守吉指出，彰化醫院位於南彰化，偏鄉長輩常有骨頭問題，經濟狀況也常不佳，因此他常跟病人說，自己不會過度醫療，不要病人多花一分錢，可以健保解決就採健保給付。「有些醫療行為說服不了我自己，那我就不會建議病人做。」

▲常有病患指定要掛「小耳醫師」的門診。

偏鄉長者不願麻煩孩子，骨痛拖成長照痼疾

22年來，他在彰化醫院建立骨質疏鬆團隊跨科室治療小組、關節治療中心及脊椎微創服務等，在偏鄉建立起口碑，尤其是長輩對他特別信任，但他也看到長者的一些普遍性的問題。

例如很多長輩因為不願麻煩孩子、或害怕手術等原因，對於骨頭疼痛問題一再拖延，造成惡性循環。他解釋，許多長輩因為疼痛就不想動，造成肌力下降及骨質流失，骨折風險提高；萬一骨折可能臥床，隨之衍生照顧問題或住進安養院，又進入高風險的循環。

王守吉說，以人工膝關節為例，現在的滿意度已達9成，其實不必擔心手術，但偏偏就是有很多長輩不願意做手術。

他最近就有一起病例，是一位65歲婦女膝關節嚴重畸形，病患早在10年前就應該手術，但一拖10年，讓疼痛和不便一再交織於生活中，直到最近才置換人工膝關節。患者手術後十分滿意，這才體認到自己應該早點手術，以迎向健康生活。而這樣的病例，他遇過太多，每一個都讓他堅定推動健康老化的信念。

「小耳」成特徵，成守護長輩良醫代號

至於阿公阿嬤們常以「小耳醫師」來稱呼他，王守吉卻一點都不在意。他笑說，如果自己在意，大可去整形重建；事實上他也曾在理髮時，被理髮師詢問是否要遮掩，他也認為不需要，順其自然就好。

▲王守吉天生左耳「小耳症」，雖一耳聽不見，卻用一顆心傾聽，成為病人心中的良醫。

王守吉認為，左耳患有小耳症，是自己一出生就有的天生外耳異常，即使左耳聽不到，靠著右耳傾聽，也沒有什麼困擾。儘管他小時候曾被嘲諷，但並沒有影響他的生活，反倒認為這已成為他的面容特徵，或許變成某些病人的記憶，是很自然的事。

在眾人眼中，「小耳醫師」並非負面稱呼，而是一種身體特徵昇華而成的良醫代號。而對於獲頒資深典範醫師獎，王守吉也不談榮耀，只說：「我只是做我覺得對的事。」對於長輩來說，他就是那位用一隻耳朵及一顆心，傾聽病人的醫師。

