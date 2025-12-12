耳朵聽歷史、手語看礦山 黃金博物館雙軌數位服務上線

《什麼情礦？》Podcast邀請礦山居民、博物館館員一同分享礦山點滴。(圖:新北市立黃金博物館提供)

新北市立黃金博物館十二日表示，近期同步推出Podcast節目《什麼情礦？》與手語導覽影片，引領大眾深度探索金瓜石。《什麼情礦？》邀請知名說書人「神奇海獅」擔綱Podcast主持，幽默挖掘在地故事；手語導覽影片則攜手王曉書、李佳吉兩位知名手語主播精彩演繹，打造無障礙的文化體驗。期盼透過聲音與手語，讓不同族群的民眾瞭解金瓜石的獨特風貌。

黃金博物館長林文中表示，礦山的歷史記憶不應受限於時間或感官。為了讓珍貴的文化資產能以多元方式傳承，黃金博物館推出Podcast與手語導覽影片，希望打破傳統參觀的界線。Podcast的聲音與對話紀錄金瓜石歷史與人文風情；手語導覽影片則以視覺轉譯，為聽障朋友打造無障礙的友善環境。

Podcast《什麼情礦？》特別邀請具有歷史學背景的知名說書人—神奇海獅先生擔任主持人，以其文史素養與幽默風趣的主持風格，引領聽眾探索金瓜石的黃金歲月。前四集邀請礦山居民親身參與對談，分別邀請金瓜石文化館蕭錦章創辦人、前臺金公司員工李文章先生、礦工之子吳朝潭先生、勸濟堂張傳益委員與黃金博物館王慧珍組長，一同分享礦業、文化、生活與信仰等各面向的金瓜石樣貌。

此外，節目更介紹黃金博物館周遭景點與館內展覽、活動，由黃金博物館林文中館長與邱馨儀館員、王慧珍組長帶領聽眾一遊博物館周圍好吃好玩的景點，還有館內精彩展覽，並分享博物館如何致力於讓這座礦山記憶永續傳承的使命與挑戰。《什麼情礦？》已在各大Podcast平台上線歡迎民眾收聽，一同探索礦山。

除了Podcast，全新手語導覽影片服務，讓更多人能夠輕鬆了解館內珍貴的礦業歷史與文化。影片邀請知名手語主播王曉書與李佳吉，用生動的手語演示博物館展示內容，帶領民眾親近金銅礦業文化資產。無論是聽障朋友還是對手語有興趣的觀眾，只需到館掃描館內設置的QR Code，或是在黃金博物館的YouTube頻道，都能觀看影片，輕鬆感受黃金博物館的魅力。