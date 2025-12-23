「耳朵通電」能降焦慮？新裝置幫大腦學放鬆，擺脫用藥副作用

現代人生活壓力大，時常處於緊繃狀態，不少人因此罹患廣泛性焦慮症。臨床多以藥物治療為主，但近期有老技術新用，將「電刺激」縮小至穿戴裝置，為患者增加治療選項。

過度焦慮、擔憂、難以放鬆，連帶造成緊張不安，是許多廣泛性焦慮症（GAD）患者的日常。

根據家庭醫學會《家庭醫學與基層醫療》期刊研究，東方地區（如香港）廣泛性焦慮症的群體盛行率落在3.4%～4%；其中女性的終生盛行率約為男性的2倍，與西方研究呈現出地域性差異。

不過，並非每個廣泛性焦慮症的患者，都知道自己正在被焦慮纏身。

廣告 廣告

台北醫學大學附設醫院精神科主治醫師李信謙表示，許多患者的焦慮，會以頭痛、腸胃不適等「這裡痛、那裡痛」身體化症狀呈現。

這是因為處在焦慮緊張狀態時，人體交感神經會因為被啟動而變得亢奮，壓抑住掌管休息與放鬆的副交感神經。這在短時間內不會有太大問題，但若交感神經持續亢奮，陷入油門卡死的狀態，就有可能造成胃痛等症狀。

工研院研發「迷走神經刺激裝置」，盼活化副交感神經、助放鬆

面對廣泛性焦慮症，臨床除部分給予苯二氮平類藥物（BZD），主要以選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRI）、血清素正腎上腺素雙重再吸收抑制劑（SNRI）治療。

這類藥物服用後通常會有頭暈、全身無力、嗜睡、噁心反胃等副作用，但種類及嚴重程度因人而異。

考量廣泛性焦慮症用藥，對患者可能會產生噁心及嗜睡等副作用，近幾年國內外著手研發「經皮耳廓迷走神經刺激（taVNS）」穿戴裝置及App，盼未來治療能不再需「藥」。

不同於傳統藥物與認知行為療法（CBT），經皮耳廓迷走神經刺激穿戴裝置，主要靠微電流經耳部刺激迷走神經，活化副交感神經，降低焦慮感。

工研院超音波影像部專案經理胡長霖表示，該穿戴裝置一般設定電流為0.5～4毫安，採耳掛式設計，搭載光學心力感測、微循環血流及心電圖模組。

在釋放微電流的同時，同步測量心率變異度（HRV）及血流變化等，將資料回傳至手機App介面，提供即時監測結果給患者及醫師。

胡長霖說，可以把經皮耳廓迷走神經刺激穿戴裝置，想像成復健科電療，「一開始戴上的時候，會有點刺痛，再變成微微的麻感，習慣之後就可以邊電邊做其他事。」

用微電流刺激耳朵，就能治療廣泛性焦慮症？

胡長霖指出，目前預測，廣泛性焦慮症患者若透過經皮耳廓迷走神經刺激穿戴裝置治療，約1～2個月後，症狀可逐步獲得改善，也不會有任何反胃、嗜睡、頭暈等服藥副作用。

理想上，醫師會為患者設定一週療程，或是讓患者把經皮耳廓迷走神經刺激穿戴裝置裝置帶回家，按照醫師建議的強度及頻率，在家每次刺激約30～60分鐘。透過持續、規律地刺激迷走神經，達到改善廣泛性焦慮症的作用。

李信謙表示，大腦主要可分為血清素、多巴胺等「化學」作用，以及神經電傳導的「物理」作用。

在精神醫學史上，治療精神疾病除了利用藥物，不乏傳統透過將電流通過患者腦部的「電痙攣療法（ECT）」，或是近幾年被廣泛使用的「重複經顱磁刺激（rTMS）」等用電來治療的方法。因此，透過電來治療大腦相關疾病，已經行之有年。

最早透過刺激迷走神經達到治療效果，以癲癇治療為主，後續發現相關治療對憂鬱及焦慮症患者也有療效。

但因最初的治療方法須經外科手術將電極植入皮下，風險較高且不方便，才演變出夾在耳朵等經皮刺激的方式，算是老技術新用。

老技術新用，當臨床處方仍得等

目前經皮耳廓迷走神經刺激穿戴裝置，已與醫學中心合作使用，但胡長霖也坦言，該裝置仍在「安規審核」階段，距離實際上市還有一段距離。

另外，這項裝置並非所有族群都適用，像孕婦或患有心律不整等疾病的患者，裝置輸出的電流，很可能對胎兒或心臟節律器等造成影響，因此不建議使用。

儘管距離實際作為處方還有漫漫長路要走，但該裝置未來仍有希望，甚至有機會「轉輔為主」，成為治療廣泛性焦慮症患者的方法之一。

「如果能引進相關的物理性治療，減少藥物使用，對患者來說可能是更好的，」李信謙表示。

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

瘦瘦針雙雄對決！猛健樂vs週纖達，誰才是減重王牌？差異、效果、副作用一次看

存錢不如存肌肉！老後臥床8年恐燒3百萬，2招成功逆轉肌少症

家人需要申請身心障礙手冊？怎麼申請、能補助什麼？你該知道的5件事

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章