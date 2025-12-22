耳朵進水別再用棉花棒挖！醫提醒：恐傷聽力 教3招正確處理方式

耳鼻喉科醫師張嘉峻提醒，耳朵進水拿棉花棒清理，其實是錯誤習慣，反而可能對耳朵造成傷害。（翻攝自photo-ac）

不少民眾洗完頭或洗澡後，常因耳朵進水不適，立刻拿起棉花棒清理，覺得「挖一下很舒服」。不過，耳鼻喉科醫師張嘉峻提醒，這其實是錯誤習慣，反而可能對耳朵造成傷害。

為什麼不建議用棉花棒挖耳朵？

張嘉峻在臉書粉絲專頁「小峻醫師 張嘉峻」發文指出，棉花棒伸入耳道時，由於無法清楚看到內部狀況，容易將原本濕軟的耳垢推向更深處，長期下來可能堆積在耳膜附近，不僅影響聽力，也不易取出。

耳朵進水應該怎麼做？

若耳朵進水，張嘉峻建議，可先嘗試較安全的方式處理，例如輕拉耳朵並上下跳動，讓水分自然流出；或使用吹風機調成溫冷風，保持距離將耳道吹乾；也可選擇自然風乾，雖然一開始不習慣，但幾天後便能適應。若出現耳朵疼痛、搔癢或悶塞感，則應儘早就醫，由專業醫師診斷。

如何安全清除耳垢？

新北市「林口微笑親子耳鼻喉科診所」也曾透過影片提醒民眾，耳垢不宜自行清理。診所指出，外耳道若因過度或不當挖掏，可能導致慢性外耳道炎、破皮、急性發炎，甚至造成耳膜意外受損。診所形容，夾耳垢看似日常小事，卻可能因一時不慎帶來嚴重後果。

醫師說明，在正常情況下，耳垢會隨著咀嚼或說話時外耳道的自然震動，逐漸往外移動並脫落，並不需要刻意清除。若耳垢過於黏稠或已造成阻塞，通常會先使用耳滴軟化，再以專業器械處理，才是相對安全的做法。

