耳朵進水「別用棉花棒挖」！醫揭嚴重後果 曝3招解決

洗完澡後不少人都有用棉花棒挖耳朵的習慣，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻示警，這是錯誤的，因為可能會把耳垢推到更深處，久而久之還會影響聽力。

耳鼻喉科醫師張嘉峻在臉書「小峻醫師 張嘉峻」發文分享，有些人洗完頭後耳朵不小心進水，就會拿出棉花棒轉呀轉，雖然很舒服，但當棉花棒進去耳朵後，「在看不到的情況下，容易把濕軟的耳垢推到深處，久而久之堆積在耳膜上就容易影響聽力、也不易取出」。

對此，張嘉峻表示，如果耳朵有水份、不舒服，可以透過3種方式排解，包括「跳一跳」，像游泳耳朵進水一樣，拉拉耳朵、上下跳動讓水流出；「吹乾」，用吹風機調溫冷風吹乾；「自然風乾」，一開始會不習慣，幾天後就會適應了。

最後，張嘉峻提醒，若耳朵感到痛、癢、悶等症狀，還是建議來耳鼻喉科診所給專業的醫師診斷。

