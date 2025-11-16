耳朵電影院口述分享拍攝歷程

耳朵電影院前進基隆，邀請視障家庭聽賞。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

在視障者生活重建協會邀約和民間團體共同支持下，耳朵電影院在國際身障者日前舉辦「「二０二五耳朵電影院─口述影像共融推廣」特別場，帶著口述影像電影《乒乓男孩》和視障者、明眼人共融「聽∕看」電影，分享口述影像電影的製作歷程和成果。

由「心陪有聲」統籌策劃的「二０二五耳朵電影院─口述影像共融推廣計畫」，十月份完成歷時四個月的全國巡迴推廣放映接力，四個城市、五支口述影像國片在熱烈回響中閉幕。

廣告 廣告

基隆特映場百人共聚影廳，包含監委葉大華、社會處長楊玉欣及多名議員，贊助單位永安國際董事長黃清祥伉儷也出席，體驗口述影像。

協會理事長楊岱宏表示，在國際身障日前夕舉行口述影像共融推廣活動，感謝贊助者與參與志工讓這場文化平權活動成形，也期許社會大眾能夠「理解隱性障礙，消除誤解歧視」。

楊玉欣致詞表示：「從一個起心動念到完成口述影像行動，主辦單位團隊讓過去不可能的事在基隆發生了，讓我們從體驗障礙去思考如何打造一個對視障朋友更有愛的城市。並期許未來能齊心協力支持口述影像，填補系統性的空白。」

心陪有聲創辦人余欣蓓表示：「基隆特映場創造一次非常難得的文化平權里程，透過混音技術讓口述影像電影放映克服影廳硬體限制。這個成功放映經驗，對未來普及口述影像電影影院設備與催生更多放映場非常重要。」