耳朵電影院特別場口述影像共融推廣

國際身障者日暖身，耳朵電影院全國巡迴場，最有愛城市基隆加場舉行。（記者鄭紫薇翻攝）

在基隆市視障者生活重建協會的盛情邀約和許多民間團體的共同支持下，耳朵電影院在國際身障者日前作為暖身，特別前進基隆舉辦「2025耳朵電影院︱口述影像共融推廣」特別場，帶著精彩口述影像電影《乒乓男孩》和基隆視障朋友、明眼人朋友一同共融「聽／看」電影，希望能跟更多朋友分享口述影像電影的製作歷程和成果。

由「心陪有聲」統籌策劃的「2025耳朵電影院│口述影像共融推廣計畫」，在上個月（10月），完成了歷時四個月的全國巡迴推廣放映接力，四個城市、五支精彩的口述影像國片在熱烈迴響中閉幕。該場次基隆市視障者生活重建協會特別廣邀在地視障朋友一起聽電影，百位朋友共聚影廳，包含監察院人權委員會監察委員葉大華、議長童子瑋代表簡寶秀主任、市議員陳冠羽、韓世昱、連恩典、秦鉦等多名在地議員、基隆市府社會處楊玉欣處長、贊助單位永安國際管理顧問有限公司黃清祥董事長賢伉儷等特別共襄盛舉，體驗口述影像。

協會理事長楊岱宏非常感謝各界支持，他說，協會自92年成立至今，在地服務耕耘已逾20年，努力為本市視障家庭爭取福利與服務，並實踐CRPD身心障礙者權利公約理念，因此在國際身障日前夕舉行口述影像共融推廣活動，也特別感謝贊助者與參與志工，才能讓這場文化平權活動成形，也期許社會大眾能夠「理解隱性障礙，消除誤解歧視。

基隆市府社會處楊玉欣處長致詞時表示：「非常感恩今天所有到現場支持活動的朋友，特別感謝從一個起心動念到完成今天口述影像行動的主辦單位團隊；這個行動讓過去不可能的事，在基隆發生了，實質的讓我們從體驗障礙去思考如何打造一個對視障朋友更有愛的城市。並期許未來能齊心協力支持口述影像，填補系統性的空白，讓基隆展現一道道溫暖的光。」

基隆特別場首度克服影廳放映設備問題，創造文化平權新模式現場暖心回饋。心陪有聲創辦人余欣蓓表示，基隆特映場共同創造了一次非常難得的、屬於基隆的文化平權里程，納入在這一系列耳朵電影院放映裡最後一場，有特別的意義，那就是在沒有口述影像設備影廳的城市裡，透過混音技術讓口述影像電影放映可以克服影廳硬體限制。特別感謝基隆市視障者生活重建協會楊岱宏理事長不遺餘力的推動與奔走，這個成功放映經驗對未來能普及口述影像電影影院設備與催生更多放映場非常重要。