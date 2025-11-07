耳朵一模一樣！「德川家康後人」自嘲跟祖先長太像 對比照引熱議

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本一名女子山岸美喜表示，自己是江戶時代知名德川家初代將軍德川家康的後代，她說經常被別人議論長相，因為「跟祖先長得太像了」，她因此在X上傳了比對照片，貼文引發網友熱議。

山岸美喜（左）經常被形容與祖先德川家康（右）長得很像。（圖／翻攝X）

日本57歲女子山岸美喜不僅是德川家康後人，也是末代將軍德川慶喜的玄孫，她2023年繼任德川慶喜家第5代家主，今年10月24日正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」，她在個人帳號上發文透露，根據前任家主德川慶朝遺囑，將推動德川慶喜家的絕家程序和墓地整理工作。

廣告 廣告

山岸美喜本月1日更在社群媒體X發文，表示自己常被人說跟祖先德川家康長得很像，並且貼上照片對比：「感覺將來會變成爺爺而不是奶奶，搞不好出生時性別就搞錯了。」

貼文引發日本網友們紛紛留言：「完美承繼了統治者的威嚴眼神」、「如果您穿上和服，我可能會忍不住稱呼您『公主殿下』，真是太美了」、「隨著年齡增長而越來越像歷代祖先，果然是確鑿的基因證據，血緣關係真是太厲害了！」、「世世代代，福氣飽滿的耳朵都傳承下來了呢」。



更多FTNN新聞網報導

日本70歲老翁遭哄騙買黃金！台籍男子冒充警察遭逮捕 自稱只是車手

父母扭蛋決定人生？日本調查揭「年收千萬也不幸福」關鍵差別曝光

體壇第4人！日天皇親授「文化勳章」 王貞治談道奇連霸：了不起的比賽

