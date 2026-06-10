耳機戴1小時細菌暴增！醫示警「3症狀」恐是耳朵發霉 發癢別以為耳屎太多

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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「醫生，我最近耳朵好癢，總覺得悶悶的，是不是耳屎太多塞住了？」小峻醫師 張嘉峻說，在門診，常遇到學生或上班族反映覺得耳朵好癢、悶悶的。你是不是也習慣藍牙耳機不離身？一戴就是好幾個小時？如果你也是重度耳機族，小心你的耳朵可能正在悄悄「發霉」！

耳機長時間塞耳道 潮濕悶熱易滋生細菌黴菌

很多人不知道，入耳式耳機就像個「塞子」，會把耳道完全密封。研究發現，戴上耳機僅1小時，耳道內的細菌量就會因為高溫、悶熱、潮濕而顯著增加，甚至有研究指出細菌增長率可達數倍至十多倍！這環境簡直是細菌與黴菌最愛的「豪華溫室」。

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耳朵發癢別輕忽 3種症狀當心真菌感染

張嘉峻表示，覺得耳朵癢只是小事，掏一掏就好？如果你發現：

1、耳內奇癢無比，甚至半夜癢醒

2、耳道流出帶有異味的液體

3、聽聲音好像隔著一層膜，悶悶的

這可能是外耳道真菌病！千萬別拿棉花棒亂挖，那只會把黴菌孢子推得更深，甚至刮傷耳道引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。

重度耳機族這樣做 降低耳道感染風險

如果真的有長期佩戴耳機的需求，建議養成以下習慣：

1、適度放風：每戴 50 分鐘就摘下耳機，讓耳道呼吸通風

2、定期清潔：耳機套要定時酒精消毒，保持乾爽

3、尋求協助：如果趕到不適，記得找耳鼻喉科醫師檢查

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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