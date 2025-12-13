耳環戴這位置招桃花！6個開運技巧，加碼6款入門級白金珠寶耳環推薦
耳環不只是造型工具，在許多文化裡更被視為「能量出口」，尤其在人際與桃花運勢上，耳際其實是非常敏感的氣場點，靠近頂輪、眉心輪、喉輪與心輪能量，也最能反映我們對外的情緒訊號。換句話說，耳環戴哪裡、怎麼戴，是門「默默提升好感度」的小玄學。若你剛好想轉換能量、招點好桃花、或只是希望讓自己看起來更有魅力，不妨從耳際開始調整。本篇就帶你拆解3大開運位置，再推薦6款入門級精品白金耳環，讓你的氣質與運勢一起升級。
耳環開運位置 1：耳垂＝招桃花、提升溫柔能量
耳垂是距離臉部最近、也最容易被別人注意到的位置，因此在能量象徵上與「情感流動」最為相關。專家指出，耳垂周邊的飾品會讓臉部比例看起來更柔和，對他人產生「親近」、「願意接近」的第一印象。如果你的目標是增加桃花、提升異性緣、或在曖昧期營造更柔軟的氛圍，可從耳垂開始。圓形、弧形、珍珠等溫和線條能放大你的親和力，而白金、鑽石等亮面材質則能讓臉部更立體，讓五官看起來「會發光」。這也是許多明星在出席公開活動或頒獎典禮時，都不會忘記挑選一對精緻耳環的原因。適合的耳環能讓視覺上更順眼、舒服，無形中也提升了桃花能量。
耳環開運位置 2：耳中段＝強化個人魅力、吸引好人緣
耳中段靠近「夫妻宮」，也是掌管外放魅力與人緣的能量點。簡單來說，如果你希望提升好人緣、工作中的合作運、或是在社交場合更容易被記住，這個位置就值得發揮。耳中段的飾品通常線條較簡潔、帶有幾何形狀，象徵清晰邏輯與自信感。當視線落在耳中段時，會讓人覺得你既穩定又有個性，既不過度張揚、也不會害羞退縮，是人際關係中的「舒服存在」。推薦選擇簡約耳骨夾、單邊耳釘或微亮金屬設計，讓人第一眼就覺得你有故事、有魅力，進而吸引更優質的合作與朋友。
耳環開運位置 3：耳上緣＝招貴人、提升行動運
耳上緣靠近「行動力」與「決斷力」能量，象徵勇氣與掌控感。如果你最近想在工作上突破、做出重大決定、或希望有機會遇到能提攜你的貴人，不妨將重點放在耳上緣。專家指出，耳上緣的飾品位置偏外放、偏俐落，會讓整體造型多一點「毫不猶豫」的銳利感，容易讓人聯想到專業、行動力強與值得信賴的特質。許多時尚圈女性會在這個位置戴耳扣、耳骨夾，就是希望能為整體風格加上一點個性氣場。建議挑選線條簡潔、金屬面積稍大的白金設計，將為整體帶來低調卻堅定的氣質，讓你更容易吸引賞識你的人與安排好機會的貴人。
入門級精品白金耳環推薦6選
看完以上3個耳環開運位置，你大概已經找到當下最想強化的能量區域了吧？接下來，就是選擇能替這股能量「定調」的耳環本體。白金之所以成為許多人的第一件精品珠寶，不只是因為百搭，更因為它的光澤乾淨、克制，亮得恰到好處，能悄悄融入你的氣質。無論你想增添柔和、展現個性，或在日常中多一些專業感，都能在白金耳環裡找到對應的風格。以下編輯精選6款入門級精品白金耳環，每一款都帶著不同的氣場與寓意，正好能呼應你想開啟的那份好運，讓我們繼續看下去。
入門級精品白金耳環推薦 1：Cartier
Cartier d’Amour 就像貼著皮膚發光的心跳，迷你但絕不被忽視。3.8毫米的尺寸像在耳垂邊輕輕點上一顆光點，靠近臉部最柔和的區塊，因此非常適合想招桃花、增加好感度的人。兩顆總重0.08克拉的圓形明亮式鑽石被包覆在白金圓框中，輪廓圓潤、光線柔和，與品牌1938年的經典設計呼應，是永不過時的迷你符碼。不論日常、通勤或正式場合，它都能像第二層皮膚般貼合氣質，讓整體多一分純粹與優雅。想購入第一件精品白金耳環嗎？它絕對是不後悔的入門款。（價格 NTD 46,800）
入門級精品白金耳環推薦 2：Bvlgari
如果 Cartier d’Amour 是溫柔，那 Bvlgari Bvlgari 單邊耳環就是帶著一點「主見」的存在。圓形輪廓搭配經典環形鐫文，靈感源自古羅馬錢幣，像把歷史與潮流濃縮成一枚小小耳釘。中央以黑色縞瑪瑙點綴，反差強烈卻不突兀，無論男女都適合佩戴。單邊販售的形式，讓你能自由混搭，展現不對稱的時髦。它適合正在調整人際能量、希望展現更清晰自我風格的人，尤其是想強化職場魅力或社交存在感時，這款設計是很好的選擇。（單只價格 NTD 34,000）
入門級精品白金耳環推薦 3：Chaumet
Bee de Chaumet 系列就像把法式優雅與自然能量揉成一束光。蜜蜂象徵活力與生命力，而這款白金耳環透過蜂巢的幾何結構重新詮釋，形成小巧卻層次分明的造型。鋪鑲的0.11克拉明亮式鑽石像被日光吻過的蜂蜜，暖暖亮亮地貼在耳際。若你近期希望提升個人氣場或開啟新的行動能量，非常推薦將這款耳環戴在耳上緣或耳中段，既能拉出俐落線條，也多了一份積極的象徵意味。它不屬於高調型珠寶，但有一種安靜卻堅定的品味，適合那些希望被看見、卻不願用力張揚的人。（價格 NTD 99,900）
入門級精品白金耳環推薦 4：Van Cleef & Arpels
四葉草象徵好運，而 Van Cleef & Arpels 的 Sweet Alhambra 則像把這份幸運以最輕柔的方式落在耳垂上。白色珍珠母貝在光線下泛著柔霧般的乳白光澤，被鍍銠白金與經典圓珠雕邊細緻框起，彷彿一朵安靜綻放的小花貼在耳邊。若你正想提升桃花或人緣，這款尤其合適：珍珠母貝的溫潤光感能柔化臉部線條，而四葉草的寓意又帶來「遇到對的人」的好兆頭。它的設計簡潔卻極具辨識度，從 T-shirt 到洋裝都能輕鬆駕馭。戴上它，就像替自己的氣場按下柔光鍵，好事自然隨之而來。（價格 NTD 99,000）
入門級精品白金耳環推薦 5：Boucheron
Boucheron 的 Quatre Radiant 像是把巴黎建築的俐落線條縮小成耳際的一道光。10毫米的高度搭配2.9毫米的纖細寬度，形成修長又精準的比例，彷彿一片白金立面優雅貼合在耳上。7顆總重0.14克拉的鑽石排成一道亮面光帶，走動間微微閃爍，像玻璃帷幕捕住日光那樣低調卻迷人。因為採單邊販售，你可以自由戴在耳朵的任一位置，為造型加上一點「行動力」或「專業感」。這款尤其適合正在工作上尋求突破、或希望得到貴人賞識的人。Quatre 系列的精神是「四種符號化為一股力量」，戴在耳畔就像是提醒自己：邏輯、品味、勇氣與自信，缺一不可。（單只價格 NTD 77,500）
入門級精品白金耳環推薦 6：Tiffany & Co.
Tiffany T Smile 是那種一眼就能讀懂的美：簡單、好搭，卻悄悄承載著「我正朝更好方向前進」的寓意。以字母 T 為靈感，化作一抹含蓄又優雅的微笑弧線，像在耳畔掛上一個輕盈的樂觀符號。若你想提升人際好運、調整情緒能量，或只是希望自己的氣場更柔和迷人，這款尤其適合。線條乾淨俐落，弧度溫暖柔軟，不鋒利也不甜膩，呈現成熟又輕快的美感。品牌背後的紐約精神，讓這個微笑更像一種態度——樂觀、勇氣與不設限。對正準備購入第一件白金精品耳飾的人來說，它幾乎是零風險的完美起點。（價格約 NTD 39,990）
Source: 各品牌
【延伸閱讀】
aespa Winter同款髮型推薦！魚尾剪、小貓短髮、羊毛捲 7 款韓系小臉髮型一次看
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 26
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話
總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 104
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 83
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 14
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 9
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 40
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 9
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 39
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 26
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
7旬台大名醫無三高 愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 14 小時前 ・ 5
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 15