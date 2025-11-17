耳疾就醫解疾苦 再續慈濟母子情

台中市慈濟志工呂清音，最近突然頭暈噁心、無法站立，今年9月底、她到台中慈濟醫院就醫，主治醫師、頭頸外科部主任周一帆，恰巧是呂清音的懿德孩子，他從就讀花蓮慈濟大學至今，一直被長期照顧和陪伴。經過周主任檢查後，確診呂清音罹患了梅尼爾氏症，治療短短2天後，就恢復了健康。這段醫病情緣，成為佳話。

慈濟志工 呂清音：「忽然間 人就是天旋地轉，好像連站都站不穩，先到鄰近的一間診所去(看診)，醫師是跟我講說，有可能是耳石脫落，第3天 我忽然又非常嚴重，所以我當天是進了急診室。」

慈濟志工呂清音、輾轉到台中慈濟醫院就醫，才發現並非耳石脫落，而是罹患了「梅尼爾氏症」。

台中慈院耳鼻喉頭頸外科部主任 周一帆：「低頻的聽力損失，耳朵悶塞 耳鳴 暈眩 ，這種情況反覆發作之後，才能比較再更確定她是梅尼爾氏症，病因就是耳蝸的水腫，治療上就是減少耳蝸的水腫藥物，容易好發在女性身上，其實也不會罕見。」

藥物治療2天後，呂清音完全恢復正常，這天定期回診。

台中慈院耳鼻喉頭頸外科部主任 周一帆：「媽咪 我再跟你說。」

為什麼醫師稱呼患者為「媽咪」呢?原來呂清音從周一帆醫師、就讀醫學院至今，都是一路關懷他的懿德志工媽媽。

台中慈院耳鼻喉頭頸外科部主任 周一帆：「生活上就是(呂清音)媽咪，其實無微不至地照顧，有酸甜苦辣的事都可以彼此分享，當然很開心說有學到這樣的知識，可以幫助到媽咪。」

慈濟志工 呂清音：「我受到他(周一帆醫師)非常大的照顧，我也沒想到當年的慈懿會的因緣，然後到最後 他成為我的主治醫師。」

75歲的呂清音，是資深志工。

「我們從這邊走。」

恢復健康的她，回到周一帆醫師工作的台中慈濟醫院、擔任醫療志工，繼續見證醫病之間的感人情緣。

