耳鳴原因複雜 按摩8穴位助改善

冬天是耳鳴好發的季節，主要是溫差大、天氣變冷，造成血管收縮，血液循環變差，尤其在一些慢性病、三高及免疫疾病族群特別明顯，也可能因為感冒、過敏等因素，造成鼻粘膜充血、耳咽管不平衡進而產生耳鳴。執業中醫師林庭竹表示，耳鳴原因相當複雜，按摩八個穴位有助改善。

從耳朵到腦部任何一個通道出現問題，都可能產生耳鳴，從外到內包括外耳、中耳、內耳、聽神經及大腦皮質。林庭竹指出，耳鳴又有高音、低音、大小聲、連續或是間斷，白天或是晚上聲音較大，突發或是漸進式，也與運動姿勢改變相關等，大約九成耳鳴患者伴隨聽力下降。此外，造成耳鳴原因十分複雜，包括外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調。患者必須針對問題進行治療，平時建議健康檢查，以及治療慢性病、感冒及感染，盡量遠離環境噪音、少使用耳機、不要開過大音量。

林庭竹醫師進一步指出，傳統中醫認為，耳鳴又分五種類型，倘若是肝膽濕熱者，通常是中耳炎、感冒鼻塞及鼻竇炎引起的耳鳴；倘若是少陽熱者，通常是耳朵進水、潛水後造成的耳鳴，伴隨耳朵癢、耳悶感、聽聲音不清楚；倘若是痰濕者，通常是三高、代謝性疾病、梅尼爾氏症誘發的耳鳴。若是腎陰虛者，通常是中老年、更年期後、長期熬夜、老人過勞以致產生耳鳴；倘若是氣血虛者，通常是聽神經受損、月經前產生的耳鳴。

中醫認為，穴位按摩有助改善，著重在後頸及耳朵附近，搭配其他適當穴位，首先將手搓熱，順序可由耳朵前方，往上至耳朵上方，往後繞至耳後及耳下，早晚搓一百下，若是手部穴位每次按壓三十下，主要穴位包括風池、翳風、外關、中渚、天柱，以及耳門、聽宮、聽會等耳洞前面三個穴位。