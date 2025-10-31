耳鳴好困擾 從腎肝脾找病根

耳鳴是現代人常見困擾之一，安靜時特別明顯，甚至影響睡眠與情緒。（林周義攝）

耳鳴是現代人常見困擾之一，安靜時特別明顯，甚至影響睡眠與情緒。中醫師表示，耳鳴不只是耳部問題，而是氣血失調、臟腑功能失衡的反映，常與腎、肝、脾三臟相關。若能從臟腑平衡、氣血調和著手，配合個人體質調理、飲食節制與穴位保健，便可逐步緩解。

初鳴堂中醫診所院長周大翔表示，耳鳴依症狀可分為4型。腎虛型常見於年長者、長期熬夜或體虛者，耳鳴聲低，如蟬鳴或流水，伴隨腰痠、膝軟、頭暈，建議多吃黑芝麻、核桃、山藥、桑椹等補腎養血之品，避免咖啡、酒精與辛辣刺激。

廣告 廣告

肝火上炎型耳鳴，多見於情緒緊繃、壓力大的人。耳鳴聲大而急，如潮水或雷鳴，常伴頭痛、口苦、目赤、失眠。他建議飲綠豆湯、決明子茶、菊花茶以清火；避免燒烤、油炸、烈酒等助火食物。

而脾虛氣陷型耳鳴，則是由久病或飲食不節所致。周大翔表示，這類耳鳴時輕時重，疲倦時加劇，伴氣短、食慾差、面色蒼白，建議吃山藥、小米粥、紅棗、桂圓、黃耆燉雞湯等健脾補氣，忌生冷與油膩。

痰濁阻竅型耳鳴，多因嗜食油膩，脾失運化所致，這類耳鳴伴頭重如裹、胸悶噁心、聽力下降，建議多食白蘿蔔、冬瓜、薏仁、陳皮，有助利濕化痰，忌甜食、乳製品及炸物。

氣行則血行，適度按摩可疏通經絡、促進氣血流通，對輕度耳鳴有助改善。周大翔提醒，日常可早晚以手掌輕拍耳前、耳後及頭頂各1分鐘，促進局部循環、預防耳鳴。作息方面，建議在晚上11點前入睡，避免熬夜以保腎精。民眾也可多做深呼吸、冥想、散步，讓肝氣舒暢、氣血運行順暢。而太極、氣功、快走等，可促進氣血運化、改善代謝，對預防耳鳴尤為有益。

周大翔推薦飲用黃耆紅棗茶，準備黃耆5克、紅棗2枚，熱水沖泡代茶飲，每日1～2次，可補氣健脾、改善氣血不足型耳鳴；枸杞菊花茶能清肝明目、平穩情緒，適合肝火旺者。若能從臟腑平衡、氣血調和著手，配合個人體質調理、飲食節制與穴位保健，便可逐步緩解耳鳴問題。