耳鳴、眩暈別當感冒！醫示警：錯過黃金72小時恐永久聽損

耳鳴、耳悶，甚至伴隨莫名的眩暈，千萬別以為只是感冒！「突發性聽力損失」是耳鼻喉科常見的急症之一，患者常在短短數小時內驚覺單耳或雙耳聽力驟降。中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師提醒，這是一場「與時間賽跑」的疾病，若延誤治療，恐造成永久性聽力喪失，及早佩戴助聽器除可改善溝通，更能維持平衡功能，減少跌倒風險。

科林專業聽力師提醒，聽力損失通常不可逆，及早檢測與介入非常重要。（圖／科林集團提供）

突發性聽損是一種72小時內聽力急遽下降的疾病，病因包含病毒感染、內耳血流障礙、自體免疫反應等，雖僅平均每年每10萬人中約有5至20人發病，但若未及早診治，可能造成永久聽損，臨床上常有患者因誤判症狀而錯失良機。

陳俊志醫師分享，一位病患感冒後出現左耳耳悶、耳鳴並伴隨眩暈，起初以為是感冒引起的中耳炎不以為意，直到一週後感冒痊癒，左耳卻仍有悶塞感和高頻耳鳴，甚至嚴重影響聽力與睡眠，才驚覺事態嚴重。

聽力檢查後發現，雖未有中耳炎，但左耳聽損已達80分貝，屬於重度聽力損失。陳俊志醫師表示，由於患者就醫時已超過72小時黃金治療期，即便接受了中耳類固醇合併血小板生長因子PRP注射治療，輔以耳鳴的症狀治療，聽力恢復效果仍有限。治療3個月後，患者仍有60分貝的聽損，且持續受耳鳴干擾，影響日常生活。

聽力的不可逆，對該名患者的生活造成巨大衝擊。身為業務的他，因聽力受損導致溝通困難，嚴重影響工作表現與人際關係，更因此陷入焦慮與沮喪。陳俊志醫師建議該患者佩戴助聽器，在助聽器輔助下，該名患者驚喜地發現，無論是在安靜的室內或吵雜的戶外，都能重新獲得清晰的聆聽體驗，且惱人的耳鳴症狀也獲得顯著緩解。這不僅讓他重拾職場自信，也印證了適時的助聽器輔具介入對聽損康復的重要性。

陳俊志醫師進一步解釋，內耳負責聽覺的耳蝸與負責平衡的前庭系統共用相同的神經與血流供應。約有3成突發性聽損患者會同時出現平衡功能異常，診間觀察半夜起身時容易有眩暈和跌倒情況，不可不慎。研究顯示，聽覺能提供大腦「環境方向」與「空間距離」的線索；一旦失去聲音參照，身體的重心控制與反應速度都會下降。

根據《Otology & Neurotology》期刊研究指出，突發性聽損患者的身體平衡搖擺幅度較正常人高出近3成，在使用助聽器後，患者的搖擺幅度可獲得明顯改善。

陳俊志醫師強調，突發性聽損目前主流治療包含全身性或局部類固醇療法，必要時合併高壓氧治療與血流改善藥物，目標是在黃金72小時內抑制內耳發炎與細胞壞死。當治療後仍留有40分貝以上聽力缺損，或雙耳聽力差距超過15分貝時，建議盡早接受助聽器評估。

陳俊志醫師呼籲，若出現單側耳鳴、耳悶或突發性聽力下降，應立即就醫檢查。早期診斷、早期治療，並配合合適的聽覺輔具復健，不僅能重建聽覺與平衡，更能有效遠離跌倒與失能的潛在危機。

