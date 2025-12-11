耳鳴、眩暈別誤認感冒！醫揭「耳中風」逾●●小時未治療：恐永久聽損

耳鳴、耳悶，甚至伴隨莫名的眩暈，千萬別以為只是感冒！耳鼻喉科醫師提醒，「突發性聽力損失」是常見急症之一，患者常在短短數小時內驚覺單耳或雙耳聽力驟降，若延誤治療，恐造成永久性聽力喪失。建議民眾出現相關症狀盡速就醫，及早佩戴助聽器除可改善溝通，更能維持平衡功能，減少跌倒風險。







耳中風恐造成永久聽損



中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師提醒，突發性聽損（俗稱「耳中風」），是一種72小時內聽力急遽下降的疾病，病因包含病毒感染、內耳血流障礙、自體免疫反應等，雖僅平均每年每10萬人中約有5～20人發病，但若未及早診治，可能造成永久聽損，臨床上常有患者因誤判症狀而錯失良機。

陳俊志指出，一位病患感冒後出現左耳耳悶、耳鳴並伴隨眩暈，起初以為是感冒引起的中耳炎不以為意，直到1週後感冒痊癒，左耳卻仍有悶塞感和高頻耳鳴，甚至嚴重影響聽力與睡眠，才驚覺事態嚴重，進一步檢查聽力後發現，雖未有中耳炎，但左耳聽損已達80分貝，屬於重度聽力損失。





錯過72小時聽損改善有限



陳俊志說，由於該病患就醫時已錯過72小時內的黃金治療期，即使後續接受中耳類固醇合併血小板生長因子（PRP）注射治療，再加上耳鳴症狀的處置，聽力改善仍相當有限。治療3個月後，仍有約60分貝的聽損，最終經建議配戴助聽器，才得以重新聽見日常聲音。

陳俊志進一步解釋，內耳負責聽覺的耳蝸與負責平衡的前庭系統，共用相同的神經與血流供應。臨床上約有3成突發性聽損患者，會同時出現平衡功能異常，診間觀察半夜起身時容易有眩暈和跌倒情況，不可不慎。

此外，研究顯示，聽覺能提供大腦「環境方向」與「空間距離」的線索，一旦失去聲音參照，身體的重心控制與反應速度都會下降。因此陳俊志提醒，聽力的不可逆，通常會對患者的生活品質及行動能力造成巨大衝擊。





雙耳聽力差15分貝應戴助聽器



陳俊志提到，突發性聽損以全身性或局部類固醇療法為主，必要時合併高壓氧治療與血流改善藥物，目標是在黃金72小時內抑制內耳發炎與細胞壞死，當治療後仍留有40分貝以上聽力缺損，或雙耳聽力差距超過15分貝時，建議盡早接受助聽器評估。

陳俊志呼籲，若出現單側耳鳴、耳悶或突發性聽力下降，應立即就醫檢查。早期診斷、早期治療，並配合合適的聽覺輔具復健，不僅能重建聽覺與平衡，更能有效遠離跌倒與失能的潛在危機。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為耳鳴、眩暈別誤認感冒！醫揭「耳中風」逾●●小時未治療：恐永久聽損