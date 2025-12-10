耳鳴、眩暈誤認小感冒 他錯過黃金72小時竟「聽力損失」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

耳鳴、眩暈，別以為只是小感冒！門診就有一位業務員感冒後出現左耳耳悶、耳鳴並伴隨眩暈，起初以為是感冒引起的中耳炎，不以為意，直到一週後感冒痊癒，左耳卻仍有悶塞感和高頻耳鳴，甚至嚴重影響聽力與睡眠，才驚覺事態嚴重。醫師警告，「突發性聽力損失」是耳鼻喉科常見的急症之一，錯過黃金72小時恐永久聽損。

收治病人的中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志表示，「突發性聽力損失」患者常在短短數小時內驚覺單耳或雙耳聽力驟降，這是一場「與時間賽跑」的疾病，若延誤治療，恐造成永久性聽力喪失，及早佩戴助聽器除可改善溝通，更能維持平衡功能，減少跌倒風險。

突發性聽損是一種72小時內聽力急遽下降的疾病，病因包括：病毒感染、內耳血流障礙、自體免疫反應等，根據統計，平均每年每10萬人中約有5至20人發病，但臨床上常有患者因誤判症狀而錯失治療時機。

陳俊志以該名業務員為例，聽力檢查後發現，雖未有中耳炎，但左耳聽損已達80分貝，屬於重度聽力損失。由於就醫時已超過72小時黃金治療期，即便接受了中耳類固醇合併血小板生長因子PRP注射治療，輔以耳鳴的症狀治療，聽力恢復效果仍有限，治療3個月後，仍有60分貝的聽損，經建議佩戴助聽器後，重拾聽力。

陳俊志說，內耳負責聽覺的耳蝸與負責平衡的前庭系統共用相同的神經與血流供應。約有3成突發性聽損患者會同時出現平衡功能異常，診間觀察半夜起身時容易有眩暈和跌倒情況，不可不慎。研究顯示，聽覺能提供大腦「環境方向」與「空間距離」的線索；一旦失去聲音參照，身體的重心控制與反應速度都會下降。

陳俊志強調，突發性聽損目前主流治療為全身性或局部類固醇療法，必要時合併高壓氧治療與血流改善藥物，目標是在黃金72小時內抑制內耳發炎與細胞壞死。當治療後仍留有40分貝以上聽力缺損，或雙耳聽力差距超過15分貝時，建議盡早接受助聽器評估。

醫師提醒，若出現單側耳鳴、耳悶或突發性聽力下降，應立即就醫檢查。早期診斷、早期治療，並配合合適的聽覺輔具復健，不僅能重建聽覺與平衡，更能有效遠離跌倒與失能的潛在危機。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

【文章轉載請註明出處】