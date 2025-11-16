耳鳴 與腎肝脾三臟相關

耳鳴是現代人常見困擾之一，聲音可能如同嗡嗡、蟬鳴、流水，安靜時特別明顯，甚至影響睡眠與情緒。開業中醫師周大翔表示，傳統中醫認為，「耳為腎之竅」，耳鳴不只是耳朵問題，而是反映氣血失調、臟腑失衡，常與腎、肝、脾三臟相關。

周大翔指出，耳鳴依照症狀可分為四型，第一，腎虛型，常見於年長者、長期熬夜或體虛者。耳鳴聲低，如蟬鳴或流水，伴隨腰痠、膝軟、頭暈。治以補腎填精、養陰益氣，可用六味地黃丸或熟地、枸杞、山茱萸等藥。飲食建議多食黑芝麻、核桃、山藥、桑椹等補腎養血之品，避免咖啡、酒精與辛辣刺激。

周大翔醫師進一步指出，第二，肝火上炎型，多見於情緒緊繃、壓力大的人。耳鳴聲大而急，如潮水或雷鳴，常伴頭痛、口苦、目赤、失眠。治宜清肝瀉火，可用龍膽瀉肝湯或配菊花、梔子、夏枯草等。飲食建議可飲綠豆湯、決明子茶、菊花茶以清火；避免燒烤、油炸、烈酒等助火食物。

第三，脾虛氣陷型，由久病或飲食不節所致。耳鳴時輕時重，疲倦時加劇，伴氣短、食慾差、面色蒼白。治以健脾益氣、升清提陽，可用補中益氣湯或四君子湯加減。飲食建議宜食山藥、小米粥、紅棗、桂圓、黃耆燉雞湯等健脾補氣；忌生冷與油膩。

第四，痰濁阻竅型，多因嗜食油膩，脾失運化所致。耳鳴伴頭重如裹、胸悶噁心、聽力下降。治宜化痰除濁，可用溫膽湯配半夏、陳皮、茯苓等。飲食建議多食白蘿蔔、冬瓜、薏仁、陳皮，有助利濕化痰；忌甜食、乳製品及炸物。