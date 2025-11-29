耳鳴、頭暈、疲倦？掌握中醫穴位與食療，輕鬆緩解耳鳴

作者/周大翔醫師





別再以為只是壓力大或太疲勞！中醫師提醒，耳鳴其實是「身體在求救」。它可能是腎虛、肝火或氣血不足的信號。透過體質辨證、飲食調理、穴位按摩與情緒管理，就能讓吵鬧的世界安靜下來，讓你重新找回「耳清心靜」的生活。



耳鳴是現代人常見的困擾之一，聲音可能如「嗡嗡」、「蟬鳴」、「流水」，安靜時特別明顯，甚至影響睡眠與情緒。初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師表示「耳為腎之竅」，耳鳴不只是耳部問題，而是氣血失調、臟腑功能失衡的反映，常與腎、肝、脾三臟相關。依症狀可分為四型：

一、腎虛型

二、肝火上炎型

三、脾虛氣陷型

四、痰濁阻竅型

穴位保健，改善氣血循環

周大翔中醫認為「氣行則血行」，適度按摩可疏通經絡、促進氣血流通，對輕度耳鳴有助改善。常用穴位如下：

日常可早晚以手掌輕拍耳前、耳後及頭頂各1分鐘，促進局部循環、預防耳鳴。

日常調養與生活習慣

周大翔中醫強調「脾胃為後天之本」。氣血充盈則耳得濡養，若脾胃虛弱、氣血不足，耳鳴、頭暈、疲倦便易發。

飲食宜七分飽，定時定量，避免暴飲暴食與長時間空腹。忌冰飲、甜點、炸物，以免損傷脾陽。 多食山藥、白扁豆、小米、南瓜、紅棗等健脾食材。 作息方面，建議在23點前入睡，避免熬夜以保腎精。 情緒調養亦是關鍵，因「思則氣結、怒則氣上」，可多做深呼吸、冥想、散步，讓肝氣舒暢、氣血運行順暢。 運動如太極、氣功、快走等，可促進氣血運化、改善代謝，對預防耳鳴尤為有益。

養生茶飲推薦

黃耆紅棗茶：黃耆5克、紅棗2枚，熱水沖泡代茶飲，每日1～2次，可補氣健脾、改善氣血不足型耳鳴。

枸杞菊花茶：枸杞5克、菊花3朵，適合肝火旺者，能清肝明目、平穩情緒。

耳鳴雖非重病，但卻是身體發出的警訊。若能從臟腑平衡、氣血調和著手，配合個人體質調理、飲食節制與穴位保健，便可逐步緩解。

周大翔中醫講究「治未病」，只要持之以恆，耳鳴自然可遠離，讓生活重回「耳清心靜」。



