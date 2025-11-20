耳鼻喉科將正名「耳鼻喉頭頸外科」 網友憂「不能看感冒」衛福部：不影響

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

衛福部近日預告修法，將「耳鼻喉科」正名為「耳鼻喉頭頸外科」，消息一出立刻在網路上掀起討論，不少民眾驚訝原來這科不只看感冒，還涵蓋相當多頭頸部手術。也有人擔心改名後，是不是就不能去看流鼻水、喉嚨痛了。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，這次調整僅是名稱和醫學會接軌，醫師能看的範圍完全沒變，民眾原本怎麼看病、以後就怎麼看，不會受影響。

衛福部預告修法將「耳鼻喉科」正名為「耳鼻喉頭頸外科」，這次調整僅是名稱和醫學會接軌，醫師能看的範圍完全沒變，民眾就診權益不受影響。（圖/翻攝Googlemap）

這次修法是「專科醫師分科及甄審辦法」的更新，預告期為 60 天。內容除了將感染科、重症醫學科從「次專科」升格為「部定專科」外，也同步把「耳鼻喉科」名稱補齊為「耳鼻喉頭頸外科」。事實上，耳鼻喉科醫學會早在多年前就已完成更名，臨床上原本就包括頭頸部腫瘤、甲狀腺等外科業務，這次只是讓部定名稱跟上現況。現任醫師的專科證書也不必急著換，等到效期屆滿再換新證即可。

針對外界最在意的「以後感冒還能不能看耳鼻喉科？」劉玉菁強調，台灣沒有硬性規定某些疾病只能由某科別醫師診治，民眾以往看感冒多會選擇耳鼻喉科，以後也一樣能看。她補充，就像一些成人會去兒科看感冒，醫療並沒有「只能去哪一科」的限制，因此更名完全不影響民眾的就醫權益。

另外，這次把感染科、重症醫學科升格為部定專科，目的是讓人力資料更透明。過去這兩科由學會自行管理，政府難以完整掌握醫師人數與分布。劉玉菁說，未來改為部定專科後，指標、人力與認證都能更清楚統計，一旦遇到像 COVID-19 這種大規模公共衛生事件，政府能更有效地調度資源、部署醫療量能，提升整體防疫效率。

