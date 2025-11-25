耳鼻喉科就診率暴增1.5倍！醫：３大原因造成

秋冬季節交替，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差大，許多民眾開始出現鼻塞、流鼻水、耳悶等困擾。國泰綜合醫院耳鼻喉科統計，每年10月至隔年2月，過敏性鼻炎與鼻腔相關問題就診率增加超過1.5倍，導致患者夜眠不安、工作效率下降。

秋冬季節交替，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差大，許多民眾開始出現鼻塞、流鼻水、耳悶等困擾。（示意圖／Pixabay）

國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，秋冬交替時期耳鼻喉問題增多有三大原因：早晚溫差大導致鼻腔血管收縮與擴張頻繁；空氣濕度低加上懸浮微粒增加；以及室內空調與暖氣使空氣更加乾燥。

王醫師提醒，「過敏性鼻炎」與「血管運動性鼻炎」是兩種不同的病因。過敏性鼻炎是免疫系統對過敏原反應，會引起打噴嚏、清水鼻涕、眼癢等症狀。血管運動性鼻炎則是自主神經失調造成鼻腔血管異常，症狀以鼻塞為主，與溫差、氣味、壓力有關。

「後鼻神經消融術是治療頑固鼻炎的微創解方，利用低溫冷凍或射頻能量調節神經末梢，降低鼻腔過度反應。」王醫師表示，這種手術門診30分鐘即可完成，術後隔天可恢復正常生活，症狀改善率可達80%以上。

除了鼻炎，秋冬還常見耳悶與中耳積液、喉嚨乾癢與慢性咳嗽，以及鼻竇炎急性發作等問題。（圖／報系資料照）

除了鼻炎，秋冬還常見耳悶與中耳積液、喉嚨乾癢與慢性咳嗽，以及鼻竇炎急性發作等問題。王文弘醫師建議民眾遵守六大保健原則：保持手部與環境衛生、注重保暖與適當濕度、勤用生理食鹽水洗鼻、適度運動、均衡飲食補充水分，以及善用口罩。

王醫師提醒，當症狀持續超過10天、高燒不退、出現劇烈疼痛或呼吸困難時，應儘快就醫。「秋冬的耳鼻喉問題雖然常見，但掌握正確的預防與應對之道，就能大幅降低生病的機率。」

