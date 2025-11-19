耳鼻喉科擬改「耳鼻喉頭頸外科」衛福部曝「真正原因」：民眾不受影響

記者簡浩正／台北報導

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」，引發外界討論。衛福部今（19）日指出，改名是為了與國際接軌，未來若經公告將更名，醫師證書或診所招牌不需更改，僅有新設立或更換證書才需調整。

依據行政院11月14日公報，專科醫師分科及甄審辦法修正草案總說明，專科醫師之分科及甄審事宜，本辦法係於民國77年6月29日訂定發布，歷經六次修正，最近一次修正為107年10月5日。考量法律從新從優原則，有必要定明其不溯及既往，以保障修法前已取得醫師證書者之權益。

「專科醫師分科及甄審辦法」預告修正草案說明：近年來嚴重特殊傳染性肺炎及其他傳染病威脅頻發，感染症防治及重症照護維護公共衛生與民眾安全重要因素，並強化醫療體系韌性，精進感染防治及重症醫學專業人才養成體系，提升醫療專業水準並保障病人照護品質，有必要將醫師專科分科增列感染科與重症醫學科。

為精進專科醫師之訓練及管理，爰擬具本辦法修正草案，新增「感染科」及「重症醫學科」2個從次專科變為部定專科，並將「耳鼻喉科」改為「耳鼻喉頭頸外科」。

耳鼻喉科專科醫學會已改名成「台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會」。（圖／翻攝自台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會）

衛福部醫事司副司長劉玉菁今日受訪表示，感染及重症納入專科後，可透過醫師登記系統掌握人力配置，有助於疫情或重大災害時做人才調度與政策規畫，而將耳鼻喉科改名為耳鼻喉頭頸外科，是為了符合國際潮流與其接軌。

她說，「耳鼻喉科」改為「耳鼻喉頭頸外科」，是耳鼻喉科專科醫學會主動提出，該學會多年前已改名成「台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會」，認為改名較能符合國際趨勢，並與國際專業人士交流；耳鼻喉科醫師本來在訓練過程中，就有手術的訓練，包含切鼻息肉、燒灼術、口腔癌手術等，皆是耳鼻喉科的專業範圍。

另，劉玉菁強調「耳鼻喉科名稱的變動，不影響耳鼻喉科的專業、也不影響民眾就醫權益。」醫師本來就可看各類型疾病，感冒也能看兒科，「我自己也會看兒科」；已經掛牌的專科名稱或是醫師證書，不需要立刻更動，醫師專科證書則是到期需重新更換時，才會改為耳鼻喉頭頸外科，民眾不需要擔心。

