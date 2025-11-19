耳鼻喉科擬更名「耳鼻喉頭頸外科」 衛福部：無須更換招牌、就醫權益不變

衛福部預告修正專科醫師制度草案，擬將「耳鼻喉科」更名為「耳鼻喉頭頸外科」。（圖／報系資料照）

衛福部近日預告修正《專科醫師分科及甄審辦法》草案，內容包括擬將現行「耳鼻喉科」更名為「耳鼻喉頭頸外科」，並將「感染科」及「重症醫學科」自原本的次專科調整為部定專科。此次預告期為60天，期間將蒐集各界意見，以利未來正式公告施行。

衛福部表示，該辦法自民國77年制定以來已近40年，期間歷經多次修正，面對近年COVID-19疫情與其他傳染病風險頻繁，為強化醫療體系韌性並提升醫療品質，有必要檢討與精進專科醫師訓練與管理制度。

針對耳鼻喉科更名部分，衛福部醫事司副司長劉玉菁今（19）日表示，調整為「耳鼻喉頭頸外科」的提案來自相關專科醫學會，該學會早已更名為「台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會」，此次名稱修正主要為配合專業發展趨勢，並與國際接軌。

針對部分民眾擔心更名後是否仍能就診一般感冒等問題，劉玉菁強調，台灣醫療體系並未限制診治範圍，例如民眾感冒可選擇就診耳鼻喉科或兒科，專科名稱改變不會影響就醫權益。

她進一步說明，若新制未來正式公告，現有醫師證書及診所招牌無需立即更換，僅在新設或證書到期換發時才會使用新名稱。

此外，本次修正亦將現行次專科的「感染科」與「重症醫學科」納入部定專科。劉玉菁指出，部定專科自訓練、認證到資料登錄等皆由衛福部主管並納入系統化管理，較次專科具制度保障，納入後將有助於未來人才培訓與人力調度，例如疫情期間迅速掌握重症與感染專科醫師分布，作為公共衛生決策依據。目前該修正草案正處預告階段，衛福部將彙整各界回饋後，再研擬後續修正方向與公告時程。

