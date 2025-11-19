衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，重點包括將耳鼻喉科名稱修正為「耳鼻喉頭頸外科」，而原屬次專科的感染科及重症醫學科，增列為部定專科，將預告60天。

考量專科醫師制度建立迄今已近40年，加上近年來嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）及其他傳染病威脅頻發，衛生福利部14日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，盼精進專科醫師訓練及管理。



這次修正重點之一，為耳鼻喉科名稱將修正為「耳鼻喉頭頸外科」，外界質疑以後是不是還能看感冒。



衛福部醫事司副司長劉玉菁今天傍晚接受媒體聯訪說明，台灣本來就沒有硬性規定哪一科的醫師只能看哪一種疾病，例如有些民眾感冒會去看兒科，更名並不影響民眾就醫權益，主要是配合相關醫學會早已更名，且與國際接軌。



她強調，未來若經公告，醫師證書或診所招牌不需要更改，僅新設立或更換證書時才需要調整。

另一項修正重點，是把原本屬於次專科的感染科及重症醫學科，增列為部定專科。劉玉菁說，納入部定專科的科別，從訓練到各種資訊登錄都有一定制度，至於次專科則自行管理。



劉玉菁表示，為強化我國醫療體系韌性，精進感染防治及重症醫學專業人才養成體系，將重症醫學科與感染科納為部定專科，國家對於這兩種專業人力才有辦法進行掌握和規劃，從訓練就開始管理，以提升醫療專業水準，並保障病人照護品質。

（中央社）

原文出處：耳鼻喉科擬更改「這名稱」 感冒仍可就診

