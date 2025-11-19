「耳鼻喉科」要改名了…網友憂還能看感冒嗎？ 衛福部這樣說

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會相關識別LOGO。翻攝臉書



衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中被網友熱烈討論的，就是「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」，網友憂心以後感冒還可以找耳鼻喉頭頸外科看嗎？衛福部今天（11／19）指出，改名是為了與國際接軌，未來若經公告將更名，醫師證書或診所招牌不需更改，僅有新設立或更換證書才需調整。

修正草案的規劃中，衛福部新增「感染科」及「重症醫學科」2個部定專科，並將「耳鼻喉科」改為「耳鼻喉頭頸外科」。醫事司副司長劉玉菁表示，感染及重症納入專科後，可透過醫師登記系統掌握人力配置，有助於疫情或重大災害時做人才調度與政策規畫，而將耳鼻喉科改名為耳鼻喉頭頸外科，是為了符合國際潮流與其接軌。

劉玉菁說，「耳鼻喉科」改為「耳鼻喉頭頸外科」，是耳鼻喉科專科醫學會主動提出，他們認為改名較能符合國際趨勢，並與國際專業人士交流，耳鼻喉科醫師本來在訓練過程中，就有手術的訓練，包含切鼻息肉、燒灼術、口腔癌手術等，皆是耳鼻喉科的專業範圍。

對於網友的擔心，劉玉菁也說，耳鼻喉科名稱的變動，不影響耳鼻喉科的專業，感冒仍可尋求耳鼻喉科醫師的幫助，且更名後，已經掛牌的專科名稱或是醫師證書，不需要立刻更動，而是後續醫師更換醫院，或醫師新設立診所、專科證書到期需重新更換時，才會改為耳鼻喉頭頸外科，民眾不需要擔心。

