耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌 再創頭頸手術新視野

童綜合醫院對於微創手術精益求精、追求卓越，尤其在達文西手術的應用上亦不斷突破，因應各種疾病的需求提供最有效的治療。2023年童綜合醫院耳鼻喉科團隊榮獲美國Intuitive原廠認證為[EY1]台灣率先成立「耳鼻喉科達文西觀摩訓練中心」；2024年[EY2]，蔡青劭副院長獲認證為「耳鼻喉科達文西TR200指導老師」。2025年5月23日，童綜合醫院成為率先引進最新一代 Single Port（SP）單孔達文西手術系統的醫院，隔日(5/24)由蔡青劭副院長帶領團隊率先完成經口達文西單孔機械手臂切除手術(SP TORS)，為頭頸癌病患帶來革命性治療選擇。近期又剛獲得2026年SNQ「隱「「痕」」於無形，精準於毫釐」：機械手臂輔助頸部手術的全齡創新之殊榮，蔡青劭副院長對於微創手術治療之創新屢獲各界肯定。

蔡青劭副院長於114年5月24日帶領團隊率先完成經口達文西單孔機械手臂切除手術(SP TORS)，為頭頸癌病患帶來革命性治療選擇。

蔡青劭副院長自5/24至12/18，成功完成了近40台的達文西單孔手術，率先取得「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」指導老師資格，今日舉辦「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」揭牌典禮，童綜合醫院童敏哲董事長、蔡青劭副院長、護理部胡靜文主任與醫療團隊、直覺公司楊繼盛副總裁暨總經理等共襄盛舉，患者蔡先生也到場送花感謝蔡青劭副院長的治療，並分享罹癌到治療成功的點滴過程。

患者送花感謝蔡青劭副院長(左1)與護理人員(右1護理部胡靜文主任)的悉心照護。

76歲蔡先生之前曾罹患口腔癌並已成功手術，長期以來定期至耳鼻喉部及口腔外科追蹤口腔癌及口腔白斑問題。今年11月初診斷新出現了顎鱗狀細胞癌，經由蔡青劭副院長評估建議，患者選擇用經口單孔達文西機器手臂切除腫瘤。在單孔達文西系統執行下精準切除腫瘤，因為經口所以無須對外觀進行破壞，或使用器械強力撐開口腔組織，有效降低術後疼痛與腫脹情況，而且保留了顏面的美觀。蔡先生除了分享罹癌與治療一路來的心情外，也送花感謝蔡副院長的精準治療，以及醫護團隊給予的完善照護與協助，更希望能用自己的案例鼓勵癌友不要喪志，積極治療都能早日恢復正常生活。

直覺公司楊繼盛副總裁暨總經理表示，直覺公司始終將醫師培訓視為推動醫療創新的核心基石，深知先進手術系統必須搭配完善的教育訓練體系，才能發揮價值、造福病患。因此我們不僅提供達文西手術系統，更致力於打造完整的醫療生態圈，從模擬訓練、臨床觀摩到指導老師培育，建立系統化的培訓機制。這次很榮幸頒發「達文西耳鼻喉單孔SP手術觀摩中心」認證給蔡青劭副院長，期待未來培育更多優秀醫師，讓更多患者受惠於國際級的醫療照護品質。

蔡青劭副院長表示，童綜合醫院自2013年引進達文西手術系統以來，始終走在微創手術技術的最前線。相較於傳統需多孔進入與顏面剖開的手術方式，SP系統僅需一個2.5公分的自然孔洞（如口腔）即可完成精密的腫瘤切除與重建，大幅減少顏面破壞、降低術後併發症，並提升病患術後生活品質與存活率。繼「一口『達』應‧保尊『顏』：經口達文西手術治療口腔癌創新計畫」榮獲2025年國家品質標章SNQ肯定之後，這次也率先取得「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」指導老師資格，充分展現童綜合醫院耳鼻喉與頭頸癌治療在技術創新、安全精準與病人全人照護方面的努力成果。

童敏哲董事長指出，童綜合醫院醫療團隊持續前進，在微創醫療不斷突破與革新，藉由尖端設備的輔助使用來提升手術治療的精準度與安全性，促使患者都能擁有更多治療選擇，獲得最佳的預後成效。

