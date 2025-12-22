耶穌何時再臨也能賭？押寶川普讓「預測市場」翻身 平台20歲老闆飛天

編譯林浩博／綜合報導

隨著川普2.0上台近一年，兩大未來事件交易所Polymarket與Kalshi，也重回美國。美國媒體Politico於21日刊出分析報導，探討平台背後兩名僅20歲出頭的富豪，如何勾搭上川普人脈，讓他們得以一飛衝天。

靠著川普逆襲的兩大未來事件交易所Polymarket與Kalshi。（圖／翻攝自X平台 @michaelwmarra）

一年的大轉變

回顧拜登在任的2022年，Polymarket遭美國的聯邦監管機構指控，未在美國註冊交易所就在當地非法營運。儘管該平台同意阻擋美國客戶進入，但司法部與商品期貨交易委員會（CFTC）仍調查，是否有美國用戶藉由遮蔽IP位置，偷偷在平台活動。結果一天清晨，聯邦探員突襲搜索平台老闆柯普蘭（Shayne Coplan）所居住的公寓。另一名年輕富豪曼蘇爾（Tarek Mansour）的預測市場平台Kalshi，也因選舉賭盤爭議，與CFTC打起官司。

但才過短短一年，隨著川普回鍋白宮，情況天差地別。川普底下的司法部與CFTC，撤除了對Polymarket的調查；CFTC也放棄對Kalshi的上訴，理由是在跨黨派投票後，「顯然CFTC很可能敗訴」。

兩家平台終於能夠東山再起，如今更進一步深入政治與運動博弈的領域，還獲得了總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr），以及紐約證交所母公司等大咖的加持。

這兩家平台即所謂的「預測市場」，從大選到美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）婚禮的細節，甚至耶穌基督的重回人間，任何事都能在線上押注打賭。藉由用戶在線上的押注，平台能提供特定事件發生的機率。比如2028年美國總統大選，副總統范斯（JD Vance）在兩家平台被押注勝選的機率，都達到30%左右，為所有可能人選中最高。

曼蘇爾自己也對「預測市場」有所預測，他認為這個昔日的金融產業邊緣，未來將深入人們日常生活，產業規模超將達上兆美元。不過，Politico提醒，一旦所有事物都可賭，相關的內線交易等風險，同樣引人擔憂。

美國總統川普長子、小川普。他在兩家未來事件交易所都掛名顧問。（圖／翻攝自X平台 @GQMagazine）

勾搭上川普長子

目前Polymarket和Kalshi兩家平台的價值，分別達到90億美元與110億美元，還可能威脅傳統媒體與民調機構的選舉預測飯碗。

Politico指出，過去一年半，兩家平台雇用了川普盟友作為顧問，得以面見川普本人和他的核心小圈圈。川普家族對加密貨幣之類非傳統金融的興趣，還有川普主政下對其友善的監管環境，同樣幫了一把。

小川普在兩家公司都掛名顧問，他還出資投入Polymarket。小川普與預測市場平台的淵源，可回溯到去年夏天的共和黨全國代表大會，柯普蘭與他首次面對面會晤。據在場的知情人士表示，這場會面是經Polymarket的共同投資人，以及金融家馬利克（Omeed Malik）經營的創投公司「1789資本」（1789 Capital）所牽線。小川普自己是該創投公司的合夥人，而那場見面，馬利克也在場。

選後柯普蘭接受生平首次電視專訪，即暗示Polymarket將回到美國市場。不久，曼蘇爾同樣抓住機會，在「終極格鬥錦標賽」（UFC）的現場，與川普見上了面；今年1月，他的Kalshu就進軍運動博弈市場。

和柯普蘭、曼蘇爾都相識的政治市場交易員喬古勒（Pratik Chougule）稱：「他們真的賭了一把，川普的勝選讓他們獲得了回報。」

華爾街監督團體「更好市場」（Better Markets）的負責人凱斯勒（Dennis Kelleher）直言，這就是華府的運作方式，「大家都在比誰先卡位、先做大，把觸角伸進華府各角落，讓他們難以被連根拔起」。

為了拉近與川普圈子的關係，Polymarket延攬了川普前競選顧問厄本（David Urban）和前CFTC官員艾姆斯（Keaghan Ames）作為說客。Kalshi率先找來小川普當顧問，Polymarket也立即跟進。此外，跨黨派的人脈同樣不可少，Polymarket獲得了民主黨金主康威（Ron Conway）的投資，Kalshi的說客包括前民主黨籍參議員林肯（Blanche Lincoln）。

