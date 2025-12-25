「耶穌是巴勒斯坦人！」時代廣場廣告看板惹議 遊客傻眼：挑撥離間

近日紐約時代廣場上一則廣告看板寫著「耶穌是巴勒斯坦人」。圖／Adeb Ayoub X

紐約時代廣場日前突然出現一個廣告看板，宣稱耶穌是「巴勒斯坦人」，引發旁觀者抨擊，遭到遊客的強烈反對。一名旅客表示，「這是一個相當具有爭議性的訊息」，不過也有人表達支持，認為每個人都可以有自己的想法。

據《紐約郵報》報導，美國紐約時代廣場突然冒出一塊廣告看板，上面寫著「耶穌是巴勒斯坦人」，引發外界熱議。這則廣告看板是由美國阿拉伯反歧視委員會（ADC）贊助，希望能夠在節慶假期中引發辯論、抗議。

這則廣告於上周出現在曼哈頓中心地帶，引發遊客強烈反彈，一名來自英國的旅客凱普特（Sam Kept）表示，「這是一個相當具有爭議性的信息，如果你支持巴勒斯坦，你會覺得這沒問題」。凱普特的妻子則認為這則廣告可能會讓某些人感到被冒犯，「這是在挑撥離間」。

不過，也有人抱持不同立場，阿拉伯裔美國人組織全國執行長阿尤布（Adeb Ayoub）指出，這個非營利組織自今年初就開始在時代廣場租用廣告位，每週會更換不同訊息。阿尤布強調，這塊廣告看板的潛在主旨是希望在紐約市最繁忙的時候，讓人們能意識到阿拉伯裔、穆斯林、基督徒之間的共同點。

阿尤布表示，「這個國家的大多數美國人都是基督徒，而基督教的發源地是巴勒斯坦。如果人們想就此展開辯論，那很好，這塊廣告牌引發了辯論。至少你們在討論這個問題」，否則阿拉伯人就彷彿被噤聲，沒辦法表達立場。當被問及是否質疑耶穌是猶太人時，阿尤布則回答，「耶穌活在我們所有人心中，並且這個問題可以有多種解釋」。

對此，一名來自義大利的遊客拿坡里（Giovanni Napoli）認為，每個人都可以有自己的想法，這沒有問題。另一名法國遊客巴拉（Alain Balla）則說，「他們只是想與那些需要幫助的人們分享這一刻。耶穌屬於所有人，對我來說，耶穌是屬於每個人的」。



