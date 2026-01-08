耶穌．瓜奈里最後遺作領軍 奇美11名琴同台

奇美博物館「提琴音樂饗宴」2026年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，集結11把傳奇名琴同台演出，其中最受矚目的正是被譽為「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」的耶穌．瓜奈里生涯最後遺作「奧雷．布爾」。

瓜奈里家族與史特拉底瓦里齊名，卻以更自由奔放、個性鮮明的音色著稱，尤其家族第三代朱塞佩．瓜奈里．耶穌(Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744)，因琴標籤上註有「IHS」字樣及十字架圖案，故被稱為「耶穌．瓜奈里」，更有「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」的美譽，其作品音色明亮、磁性十足、聲量豐沛，將瓜奈里家族推向製琴藝術巔峰。本次音樂會共演出7把瓜奈里名琴，完整呈現其家族製琴風格的演進與成熟。

奇美博物館此次也另外納入對瓜奈里影響深遠的布雷西亞學派4把名琴，包括馬吉尼極為罕見的大提琴作品。全球已知僅存6把的馬吉尼大提琴以厚實深沉的低音著稱，展現布雷西亞學派獨到的製琴美學，也突顯其對耶穌．瓜奈里製琴風格的深遠影響。

曲目安排緊扣名琴與音樂家的歷史淵源，以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴演奏其炫技作品《女巫舞曲》；而耶穌．瓜奈里遺作「奧雷．布爾」則用來詮釋曾持有者、挪威小提琴大師奧雷．布爾的抒情作品《孤獨時刻》。下半場壓軸為孟德爾頌《降E大調弦樂八重奏》，以名琴音色交織出如交響曲般的宏大聲響。

音樂會將由奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷分享名琴故事，並由導聆人吳毓庭解析樂曲脈絡，演出陣容則集結魏靖儀等多位國內頂尖提琴家及鋼琴家王佩瑤，帶來名琴、名家與名曲交會的聽覺盛宴。

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴3月21日於台南奇美博物館奇美廳、3月22日於台北誠品表演廳演出，即日起開放售票。