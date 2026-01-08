耶穌．瓜奈里遺作「奧雷．布爾」領銜 11把絕世名琴奇美博物館震撼登場

奇美博物館「提琴音樂饗宴」音樂會將於3/21、3/22在臺南與臺北兩地演出，今（8）日起開放購票。（圖：奇美博物館提供）

奇美博物館「提琴音樂饗宴」繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴演出後，2026年以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，集結耶穌．瓜奈里最具特色作品「奧雷．布爾」等11把傳奇名琴，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，帶來難得一聞名琴音色對話。

瓜奈里（Guarneri）家族創始人安德烈．瓜奈里（AndreaGuarneri, 1623-1698）師承尼可羅．阿瑪蒂（Nicolò Amati, 1596-1684），在阿瑪蒂嚴謹工法基礎上，製琴風格更具氣勢與個性。19世紀受傳奇小提琴家帕格尼尼（Niccolò Paganini, 1782-1840）推崇後，瓜奈里家族作品成為演奏家夢寐以求的名琴。

本場曲目規劃緊扣名琴與音樂家的歷史關係，特別挑選作曲家曾經持有的名琴，演奏其創作曲目，例如：以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴，演奏其炫技作品《女巫舞曲》；耶穌．瓜奈里最後遺作「奧雷．布爾」，曾為挪威小提琴大師奧雷．布爾所持有，因此用此琴詮釋布爾的抒情作品《孤獨時刻》。

此外，還有維尼奧夫斯基與易沙意的二重奏、雷奧納德的重奏作品等，帶領觀眾細細品味瓜奈里家族音色的層次演進。下半場則以孟德爾頌降Ｅ大調弦樂八重奏為壓軸，透過瓜奈里具爆發穿透力的狂放音色，與布雷西亞學派厚實深沉的低音，交織出孟德爾頌所追求的「如交響曲般的風格」，為音樂會畫下句點。

奇美博物館表示，「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴將於3月21日在臺南奇美博物館奇美廳、3月22日臺北誠品表演廳演出。今（8）日起開放售票，同步推出早鳥購票75折優惠至2月28日止。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網。（陳婉玲報導）