耶誕不只溫馨！斯洛維尼亞「克拉普斯之夜」惡魔遊行

大家提到耶誕節，多半想到溫馨團聚、禮物與燈飾，但在斯洛維尼亞西北部的戈里恰內（Goričane），節慶氛圍走的是完全不同的風格。一場氛圍詭異又熱鬧的「恐怖遊行」呈現中歐文化裡更狂野的耶誕傳統。

在「克拉普斯之夜」（Krampus Night），遊行者化身造型各異的惡魔：有人戴著巨大山羊角面具，有人披著毛皮、帶著鐵鏈，甚至有人手持電鋸，震撼場景讓路邊民眾又怕又笑。

克拉普斯（Krampus）是中歐傳說中的半人半魔，會與聖尼古拉斯（Saint Nicholas）同行。當乖孩子收到獎勵時，不聽話的孩子則會被克拉普斯嚇唬作為懲戒。

廣告 廣告

高成本裝扮、深厚的文化傳承

想扮演克拉普斯並不容易：一套講究的服裝含毛皮、面具等細節，價格可能落在 2000 到 3000 歐元（約新台幣 7.2 萬至 10.8 萬元）。儘管成本不低，遊行參與者卻認為能延續傳統、讓社區聚在一起，才是這場活動最大的意義。