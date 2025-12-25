耶誕不平靜！俄發動空襲強攻烏東 莫斯科再傳爆炸

俄軍對烏克蘭全境發動空襲，造成大規模停電，還奪走了至少3條人命。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭今年的耶誕節依舊不平靜，拒絕停火的俄羅斯，除了對烏克蘭全境發動空襲，也在烏東展開新攻勢。另外莫斯科再度傳出炸彈攻擊，造成兩名員警身亡。

俄羅斯國防部近日公開最新影片，聲稱俄軍在烏克蘭東部地區取得進展。影片中顯示炮火精準擊中建築物，隨後黑煙直竄天際，建築瞬間崩塌。在耶誕前夕，俄羅斯對烏克蘭近一半的國土發動攻擊。這次攻擊主要針對能源設施，引發了大範圍停電。火力發電廠遭到攻擊，國際原子能總署表示，由於變電所遭到攻擊，有兩座核電廠不得不減少發電量。

這是俄軍12月份發動的第二次大規模攻擊，除了導致停電外，還奪走了3條人命，其中包括一名只有4歲的小孩。面對這樣艱難的處境，烏克蘭總統澤倫斯基在耶誕節發表談話，表示雖然烏克蘭人民在艱難的時刻慶祝耶誕，但俄羅斯無法佔領或轟炸最重要的東西，那就是烏克蘭之心、彼此的信任與團結。

然而，俄羅斯境內同樣不平靜。12月24日，莫斯科再度發生攻擊案，兩名警察在盤問一名行為異常男子時，遭爆炸裝置襲擊身亡。一名當地居民描述，凌晨1點半左右傳來一聲巨響，整個房子都在震動，聲音和兩天前汽車爆炸時類似，但這次小了一點。自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯已有多位知名的親戰人士和軍方高層遭暗殺。俄羅斯方面認定，這些襲擊行動都與烏克蘭有關。

