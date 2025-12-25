耶誕不要只懂吃大餐 中醫三款「簡易飲品」消膩又養顏！ 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

耶誕佳節，最能代表節慶氣氛的，除了閃爍的燈飾，就是烤肉、紅酒以及飄著肉桂香氣的甜點，不過，大吃大喝的同時，中醫師提醒，也常讓脾胃「拉警報」，除了脹氣、消化不良之外，甚至會影響睡眠與氣色，尤其大啖耶誕大餐，不如利用三款簡易中醫飲品達到冬日養心暖脾的效果。

耶誕節聚會總是少不了烤肉、甜點、紅酒等豐盛料理。然而，中醫認為，脾為氣血生化之源，胃為水穀之海，是人體消化吸收的核心。

中醫師林承漢表示，過量飲食、高油高糖的食物會損傷脾胃，導致「食滯」、「氣滯」、「溼阻」，不僅影響腸胃健康，脹氣、消化不良、胃酸逆流、口乾口苦、甚至影響睡眠與氣色，也可能造成心悸失眠、倦怠、情緒不穩等身心反應。

林承漢指出，冬季屬「藏」，氣候寒冷、陽氣內斂，是適合調理脾胃、溫養心陽的季節。應以「不過量、忌冰冷、多溫補」為飲食原則，搭配中醫食療的茶飲與湯品，不僅能紓解節慶過食的負擔，更可在寒冬中養心安神、健脾和胃，讓身心回歸平衡。

林承漢建議，這個時節，可以利用三款中醫飲品，達到養生效果，首先是大餐後的消膩救星「山楂陳皮茶」， 材料包括：山楂10克、陳皮5克、紅糖適量，山楂、陳皮先用清水沖洗一下，放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。特別適合節慶時大餐過後，用來幫助消化、減少胃脹、脹氣。

其次為「養顏聖誕紅茶飲」，使用紅茶包1包、枸杞 1 小匙、紅棗 3顆（切片）、肉桂1小段，紅棗、枸杞、肉桂先用清水沖洗一下，與紅茶包一起放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。融合紅茶溫中提神、紅棗補氣養血、枸杞明目養肝、肉桂助陽驅寒，特別適合冬天氣血不足、氣色不佳者。

林承漢說，最後是潤肺養顏的滋補甜品「銀耳蓮子雪梨羹」，用雪梨1顆、白木耳1朵、蓮子1大匙、冰糖適量，將白木耳用水泡發剪成小塊，蓮子洗淨泡軟，雪梨去皮切塊，材料下鍋加水1000ml，開大火煮滾後轉小火續煮1小時，最後加冰糖調味即可。銀耳潤肺養陰，蓮子健脾安神，雪梨清熱潤燥，特別適合冬季乾燥易咳者，或睡不好、容易心煩者，亦可當作甜點，取代油膩糕點。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

