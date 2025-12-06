耶誕交換禮物送什麼？千元有找「造型黃金」討論度高

小小一隻貔貅，仔細看做工相當精細。（圖／東森新聞）





還在苦惱耶誕節交換禮物要送什麼嗎？最近網路討論度很高，被大讚的選擇之一就是黃金。但可別以為送黃金要花大筆鈔票，不少人分享預算千元就能搞定。實際到銀樓看看，確實有千元有找的迷你黃金，像是只有2釐重的貔貅或是4釐重的星星造型，通通千元有找。業者也指出，迷你黃金詢問度越來越高。

小小一隻貔貅拿在手上，仔細看做工精細，它可是貨真價實的足金，重量只有2釐。至於價格，現在市價是500元。另外還有三顆許願星版本，同樣小巧精緻，重量4釐，大約900元，都是千元有找，成了近期交換禮物熱門選擇。

銀樓業者鄭如芳：「聖誕節會有交換禮物，滿多客人會想要儲蓄黃金、送朋友黃金，或者希望自己能收到黃金。」

預算高一點，也有4釐的錢母手鏈1100元。可愛的愛心黃金擺在10元硬幣旁，大小不到四分之一，重量8釐，大約1680元。除了造型款適合送禮，簡單的金豆也很夯。業者指出，多數人會買1分金豆，大約1680元；再小一些也有5釐，市價880元。

銀樓業者鄭如芳：「你還可以再小一點，比方說你想做1釐或2釐，可以做很小的金豆，可是會太小，像沙子一樣，5釐就非常小了。」

業者說明，迷你造型黃金主要從香港進口，七、八年前就有這種工藝技術。近年隨著黃金價格上漲，越來越多人偏好迷你版，價格比較好入手。但如果你是收禮的人，出售時要扣耗損，錢會更少，因此迷你黃金作為交換禮物，恐怕不是為了獲利，而是大家的掌聲。

