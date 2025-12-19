耶誕交換禮物「送現金太敷衍」？ 過來人曝1招：感覺完全不同





每逢耶誕節，不少公司與親友間都會安排交換禮物活動，但「到底該送什麼才不踩雷」，年年都能引發討論。近日就有網友坦言，自己打算直接送現金，卻又擔心被認為太敷衍，話題曝光後迅速掀起兩派論戰，也釣出不少過來人分享解方。

一名網友在網路論壇PTT上發文表示，近期正準備耶誕交換禮物，看到其他人都花心思挑選商品，自己卻只打算包1225元現金，不免有些猶豫，「有推薦其他的禮物嗎？不知道各位怎麼看？」貼文一出，立刻引發熱烈回應。

支持現金派的網友普遍認為，現金就是最實在的選擇，「最實用的禮物」、「什麼敷衍，這叫實用好嗎」、「比起拿家裡不要的二手來交換有誠意多了」、「我的話就想抽到你的現金禮物，實用」、「大人的世界，不用掏心掏肺，掏錢就可以了」、「我想抽到這個，你要什麼這個價位的，我跟你換」。

但反對聲音也不少，有人直言交換禮物的樂趣就在於花心思，「是很敷衍，玩比爛比好你都不願意想」、「現金最實用，問題就不是禮物，不然大家都交換錢就好了，可是這樣等於多此一舉」、「連玩都懶得想，這種朋友誰想來往」、「你要換錢去銀行就好，玩什麼交換禮物」。

還有不少過來人提出折衷做法，指出只要多花一點巧思，就能降低敷衍感，「我都送悠遊卡，然後裡面儲滿規定金額，這樣也算是禮物，但跟現金差不多」、「星巴克儲值卡啊，都是錢」、「去買小金豆，一樣價值，感覺完全不同」、「我會換成等價歐元還是日幣的外國貨幣」、「悠遊卡造型聯名卡裡面補足差額也是很讚」。

