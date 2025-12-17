耶誕交換禮物「金實在」 百元小金豆禮輕情義重

台北市 / 綜合報導

下周就要迎接耶誕節，你會買哪樣禮物來交換，如果以5百塊錢為標準，有民眾在社群媒體上秀出，自己準備的超迷你金元寶，不僅喜氣，又符合價格設定。另外也有網站票選，像是擴香、行動電源等，都在許願名單上，至於哪些是最不想收到的禮物，帶您一起來揭曉。

但耶誕老人背的大布袋裡，最受歡迎的卻不是這個金勾杯，而是，銀樓業者說：「請問超級迷你金元寶還健在嗎，賣完了，全部賣完了，秒沒了嗎，秒殺。」就是這一個小小的超級迷你金元寶，份量不重0.02錢，個頭不高0.7公分，價格落在5、6百元之間，跟一塊錢比它只有一丟丟，跟一粒米比它看來差不多，超迷你金元寶身價不是大財神，卻是今年耶誕交換禮物的大台柱，許多人挑選禮物的第一名。

銀樓業者VS.顧客說：「缺貨賣完了。」記者VS.顧客說：「你也是超級迷你小元寶嗎，沒有，是交換禮物不知道要送什麼，我對(金元寶)無感，要不然你想要收到什麼，股票吧，送台積電(股票)會比送金元寶讓你開心，對，我會哇，你會哇，會啊會啊，為什麼，因為黃金很特別，金價又一直漲，年輕人如果收到這個，他們會覺得不會有人送這種東西，他們會覺得很厲害。」

大家最想收到耶誕禮物，根據調查，第一名是擴香香氛蠟燭，再來是行動電源藍芽耳機，筋膜槍咖啡機緊跟在後，最不想收到的耶誕禮物，第一不愛的是馬克杯，娃娃和相框也讓有的人皺緊眉頭，而在金價衝天的這一年，超級迷你金元寶成了超級吉祥物，祝福明年耶誕節的你，含金量從小小金元寶，變成大大的金飯碗。

