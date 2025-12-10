耶誕佳節倒數 台中多處公園先點燈

〔記者蘇孟娟／台中報導〕耶誕佳節近，台中市建設局配合節慶氛圍，為市區公園妝點璀璨燈飾，率先於「南屯區豐富公園」及「東區湧泉公園」點燈，繽紛燈飾讓公園營造佳節氛圍，未來還有多處公園也將陸續點燈，讓民眾就近感受節慶氣氛。

建設局長陳大田表示，為歡迎耶誕節及歲末迎新，特別規劃於市區公園設置節慶燈景，其中豐富公園於入口廣場打造可愛亮眼的耶誕樹造景，有耶誕老人與馴鹿環繞其間；湧泉公園則於滿月指環觀景步道周邊規劃「光之迴廊」，結合可愛小動物燈飾及手捧糖果的耶誕老人，增添活潑趣味。

廣告 廣告

建設局指出，除已率先點燈的豐富公園及湧泉公園外，台中公園、秋紅谷公園、文心森林公園、豐樂雕塑公園等地也將陸續點燈；另搭配多彩造景，於文心森林公園、豐樂雕塑公園、豐富公園、民俗公園、水湳生態公園、敦化公園等地同步營造節慶氛圍，預計於12月中旬串聯成城市亮點，邀請市民走訪各大公園，欣賞冬季限定光景，為新的一年留下美好回憶。

【看原文連結】

更多自由時報報導

實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

