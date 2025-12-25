耶誕佳節到惜食餐廳 吃美食愛環境

三重區的「貝斯鍋物」提供當季蔬菜，新鮮又減少食物里程。（圖：新北市農業局提供）

十二月適逢耶誕節，家家戶戶團聚吃美食慶佳節，新北市農業局特別推薦民眾前往惜食餐廳，享用美味的惜食料理，闔家聚餐同時還能減少食物浪費，給家人更好的未來。農業局長諶錫輝表示，每一口食物都是地球的饋贈，避免浪費、減少食材損耗是維護人類生活環境重要一環。

為減少食物浪費，新北市政府長年推廣惜食理念，鼓勵民眾在採買時選購當季在地的食材或格外品蔬果，並在烹調時將食材可利用部分，如邊角料和可食用菜梗等全部入菜，都是在日常生活中就可以做到的惜食行動。

農業局更號召認同惜食理念的民間餐飲業者，加入「新北惜食餐廳」計畫，一同宣導減少食物浪費的做法，並鼓勵顧客購買當季的新鮮蔬果，或是將剩食打包回家，適逢耶誕節聚餐旺季，農業局也推薦民眾到惜食餐廳吃新鮮美味的料理，同時實踐惜食行動。

位在三重區的「貝斯鍋物」為吃到飽餐廳，提供多款當季最新鮮的蔬果，如高麗菜、大白菜等時令蔬菜，可以減少運輸增加的食物里程。

位於臺北市欣欣百貨、號稱「雞湯界ＬＶ」的「星曜雞湯」，湯底以數十種中藥材搭配臺灣紅玉土雞與全食材在地蔬果精燉而成，店家也設計精美且可重複使用的外帶包，方便民眾將未食用完的餐食帶回家，讓大家輕鬆實踐惜食。